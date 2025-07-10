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Употребление моллюсков в Приморье может быть опасным для здоровья - 10.07.2025, ПРАЙМ
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Употребление моллюсков в Приморье может быть опасным для здоровья
Употребление моллюсков в Приморье может быть опасным для здоровья - 10.07.2025, ПРАЙМ
Употребление моллюсков в Приморье может быть опасным для здоровья
Ученые фиксируют в Амурском заливе в Приморье высокие концентрации микроводорослей, которые продуцируют токсины, в связи чем употребление в пищу моллюсков из... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T04:00+0300
2025-07-10T04:00+0300
общество
приморье
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 10 июл - ПРАЙМ. Ученые фиксируют в Амурском заливе в Приморье высокие концентрации микроводорослей, которые продуцируют токсины, в связи чем употребление в пищу моллюсков из этого района может быть опасным для здоровья, сообщает Национальный научный центр морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН. "В течение месяца на акватории Амурского залива сотрудниками Лаборатории морской микробиоты ННЦМБ ДВО РАН регистрируются высокие концентрации потенциально опасных динофлагеллят комплексов Dinophysis acuminatа и Prorocentrum. Эти организмы широко известны как продуценты липофильных токсинов... Токсины передаются по пищевой цепи и могут накапливаться в жировой ткани организмов-консументов (моллюсков, крабы, креветки, рыбы и так далее), становясь ядовитыми для людей, употребляющих этих гидробионтов в пищу" - говорится в сообщении. Ученые отмечают, что особенно опасны моллюски-фильтраторы: устрицы, мидии, гребешки. "Употребление моллюсков, собранных в период массового развития Dinophysis и Prorocentrum, может вызывать отравление, так называемое диаррейное отравление моллюсками", - сообщает центр. Уточняется, что симптомами могут стать тошнота, рвота, диарея, озноб и боль в животе, головная боль, повышение температуры. Инкубационный период составляет от 30 минут до 12 часов, а симптомы могут сохраняться до трех дней. Токсины сохраняются в морепродуктах в течение длительного периода - до нескольких недель, даже если микроводорослей - продуцентов токсинов в воде уже нет. Ученые отмечают, что диаретические токсины очень стойкие и если уже попали в моллюск, то ни температурная обработка, ни консервирование, ни добавление соусов и маринадов, сока лимона не помогут удалить яд или снизить его концентрацию. Многолетний мониторинг показал, что в период массового развития организмов - продуцентов диарейных токсинов накопление ядов в моллюсках фиксируется на всей акватории залива Петра Великого, включая островные территории, а не только в Амурском заливе. В июле 2024 года ученые также рекомендовали не есть моллюсков и рыбу, выловленных в акватории Амурского залива во Владивостоке, где наблюдалось масштабное цветение микроводорослей.
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общество , приморье, владивосток
Общество , Приморье, Владивосток
04:00 10.07.2025
 
Употребление моллюсков в Приморье может быть опасным для здоровья

Ученые: употребление в пищу моллюсков из Амурского залива может быть опасным

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ВЛАДИВОСТОК, 10 июл - ПРАЙМ. Ученые фиксируют в Амурском заливе в Приморье высокие концентрации микроводорослей, которые продуцируют токсины, в связи чем употребление в пищу моллюсков из этого района может быть опасным для здоровья, сообщает Национальный научный центр морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН.
"В течение месяца на акватории Амурского залива сотрудниками Лаборатории морской микробиоты ННЦМБ ДВО РАН регистрируются высокие концентрации потенциально опасных динофлагеллят комплексов Dinophysis acuminatа и Prorocentrum. Эти организмы широко известны как продуценты липофильных токсинов... Токсины передаются по пищевой цепи и могут накапливаться в жировой ткани организмов-консументов (моллюсков, крабы, креветки, рыбы и так далее), становясь ядовитыми для людей, употребляющих этих гидробионтов в пищу" - говорится в сообщении.
Ученые отмечают, что особенно опасны моллюски-фильтраторы: устрицы, мидии, гребешки.
"Употребление моллюсков, собранных в период массового развития Dinophysis и Prorocentrum, может вызывать отравление, так называемое диаррейное отравление моллюсками", - сообщает центр.
Уточняется, что симптомами могут стать тошнота, рвота, диарея, озноб и боль в животе, головная боль, повышение температуры. Инкубационный период составляет от 30 минут до 12 часов, а симптомы могут сохраняться до трех дней. Токсины сохраняются в морепродуктах в течение длительного периода - до нескольких недель, даже если микроводорослей - продуцентов токсинов в воде уже нет.
Ученые отмечают, что диаретические токсины очень стойкие и если уже попали в моллюск, то ни температурная обработка, ни консервирование, ни добавление соусов и маринадов, сока лимона не помогут удалить яд или снизить его концентрацию.
Многолетний мониторинг показал, что в период массового развития организмов - продуцентов диарейных токсинов накопление ядов в моллюсках фиксируется на всей акватории залива Петра Великого, включая островные территории, а не только в Амурском заливе.
В июле 2024 года ученые также рекомендовали не есть моллюсков и рыбу, выловленных в акватории Амурского залива во Владивостоке, где наблюдалось масштабное цветение микроводорослей.
 
ОбществоПриморьеВладивосток
 
 
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