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Эксперт предупредил об опасных последствиях наращивания добычи урана в США - 10.07.2025, ПРАЙМ
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Эксперт предупредил об опасных последствиях наращивания добычи урана в США
Эксперт предупредил об опасных последствиях наращивания добычи урана в США - 10.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт предупредил об опасных последствиях наращивания добычи урана в США
Рост добычи урана в США несет угрозу местному населению из-за заражения окружающей среды отходами производства, заявил РИА Новости президент американского... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T22:43+0300
2025-07-10T22:43+0300
энергетика
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вашингтон
уран
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ВАШИНГТОН, 10 июл - ПРАЙМ, Игорь Наймушин. Рост добычи урана в США несет угрозу местному населению из-за заражения окружающей среды отходами производства, заявил РИА Новости президент американского Института исследований энергетики и окружающей среды (IEER) Арджун Махиджани. "Там, где находится производство урана, будет и загрязнение. Понимаете, будут отходы производства. Поэтому, где бы ни производилась урановая руда, будут и хвостохранилища. Будут отходы производства урана. Так что это произойдёт", - сообщил он агентству на полях конференции в Вашингтоне, посвященной угрозам в ядерной сфере. Махиджани признал, что в настоящее время США нацелены на повышение добычи урана и располагают определенным числом месторождений, хотя и продолжают закупать его из других стран. Эксперт также указал на то, что уровень загрязнения окружающей среды на американской территории стоит особенно остро для той части населения, которая проживает в непосредственной близи от заброшенных шахт, несмотря на то, что власти США уже несколько десятилетий занимаются решением проблем в этой области. "Они этим занимаются с 1990-х годов. Что-то хорошо, что-то не очень, а что-то и вовсе неэффективно. Но они пытаются, уже потратили много денег и собираются потратить ещё больше", - заключил Махиджани.
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сша, вашингтон, уран
Энергетика, США, ВАШИНГТОН, уран
22:43 10.07.2025
 
Эксперт предупредил об опасных последствиях наращивания добычи урана в США

Эксперт Махиджани: рост добычи урана в США угрожает населению

© РИА Новости . А. Соломонов | Перейти в медиабанкКонтейнеры с ядерным топливом
Контейнеры с ядерным топливом - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости . А. Соломонов
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ВАШИНГТОН, 10 июл - ПРАЙМ, Игорь Наймушин. Рост добычи урана в США несет угрозу местному населению из-за заражения окружающей среды отходами производства, заявил РИА Новости президент американского Института исследований энергетики и окружающей среды (IEER) Арджун Махиджани.
"Там, где находится производство урана, будет и загрязнение. Понимаете, будут отходы производства. Поэтому, где бы ни производилась урановая руда, будут и хвостохранилища. Будут отходы производства урана. Так что это произойдёт", - сообщил он агентству на полях конференции в Вашингтоне, посвященной угрозам в ядерной сфере.
Махиджани признал, что в настоящее время США нацелены на повышение добычи урана и располагают определенным числом месторождений, хотя и продолжают закупать его из других стран.
Эксперт также указал на то, что уровень загрязнения окружающей среды на американской территории стоит особенно остро для той части населения, которая проживает в непосредственной близи от заброшенных шахт, несмотря на то, что власти США уже несколько десятилетий занимаются решением проблем в этой области.
"Они этим занимаются с 1990-х годов. Что-то хорошо, что-то не очень, а что-то и вовсе неэффективно. Но они пытаются, уже потратили много денег и собираются потратить ещё больше", - заключил Махиджани.
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