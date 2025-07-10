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Эксперт предупредил об опасных последствиях наращивания добычи урана в США

Эксперт предупредил об опасных последствиях наращивания добычи урана в США - 10.07.2025, ПРАЙМ

Эксперт предупредил об опасных последствиях наращивания добычи урана в США

Рост добычи урана в США несет угрозу местному населению из-за заражения окружающей среды отходами производства, заявил РИА Новости президент американского... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T22:43+0300

2025-07-10T22:43+0300

2025-07-10T22:43+0300

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ВАШИНГТОН, 10 июл - ПРАЙМ, Игорь Наймушин. Рост добычи урана в США несет угрозу местному населению из-за заражения окружающей среды отходами производства, заявил РИА Новости президент американского Института исследований энергетики и окружающей среды (IEER) Арджун Махиджани. "Там, где находится производство урана, будет и загрязнение. Понимаете, будут отходы производства. Поэтому, где бы ни производилась урановая руда, будут и хвостохранилища. Будут отходы производства урана. Так что это произойдёт", - сообщил он агентству на полях конференции в Вашингтоне, посвященной угрозам в ядерной сфере. Махиджани признал, что в настоящее время США нацелены на повышение добычи урана и располагают определенным числом месторождений, хотя и продолжают закупать его из других стран. Эксперт также указал на то, что уровень загрязнения окружающей среды на американской территории стоит особенно остро для той части населения, которая проживает в непосредственной близи от заброшенных шахт, несмотря на то, что власти США уже несколько десятилетий занимаются решением проблем в этой области. "Они этим занимаются с 1990-х годов. Что-то хорошо, что-то не очень, а что-то и вовсе неэффективно. Но они пытаются, уже потратили много денег и собираются потратить ещё больше", - заключил Махиджани.

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