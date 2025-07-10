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Сырский пожаловался на нехватку медиков в войсках

Сырский пожаловался на нехватку медиков в войсках - 10.07.2025, ПРАЙМ

Сырский пожаловался на нехватку медиков в войсках

Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский пожаловался на нехватку в украинских войсках медиков. | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T18:22+0300

2025-07-10T18:22+0300

2025-07-10T18:22+0300

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МОСКВА, 10 июл – ПРАЙМ. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский пожаловался на нехватку в украинских войсках медиков. "На стабпунктах (местах, куда эвакуируют раненных с передовой – ред.) медиков не хватает. Звено младшего медицинского персонала, а именно – боевых медиков, требует значительного усиления. Чтобы решить эту кадровую проблему по моему распоряжению с мая на подготовку по специальности боевого медика выделяется 2% выпускников БЗВП (базовой общевойсковой подготовки – ред.). Но этого недостаточно, поэтому ищем действенные решения и рассматриваем предложения командиров медицинских подразделений и учреждений по решению этого вопроса", - написал Сырский в своем Telegram-канале. Минздрав Украины в феврале сообщил, что согласовал с медицинскими силами ВСУ механизм снятия с "брони" отдельных медработников для мобилизации в ряды ВСУ и другие военные формирования, контракт будет действовать один год. В минобороны страны заверили, что снятие "брони" от мобилизации с медиков будет точечным и коснется отдельных дефицитных специальностей.

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