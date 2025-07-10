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Сырский пожаловался на нехватку медиков в войсках - 10.07.2025, ПРАЙМ
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Сырский пожаловался на нехватку медиков в войсках
Сырский пожаловался на нехватку медиков в войсках - 10.07.2025, ПРАЙМ
Сырский пожаловался на нехватку медиков в войсках
Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский пожаловался на нехватку в украинских войсках медиков. | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T18:22+0300
2025-07-10T18:22+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 10 июл – ПРАЙМ. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский пожаловался на нехватку в украинских войсках медиков. "На стабпунктах (местах, куда эвакуируют раненных с передовой – ред.) медиков не хватает. Звено младшего медицинского персонала, а именно – боевых медиков, требует значительного усиления. Чтобы решить эту кадровую проблему по моему распоряжению с мая на подготовку по специальности боевого медика выделяется 2% выпускников БЗВП (базовой общевойсковой подготовки – ред.). Но этого недостаточно, поэтому ищем действенные решения и рассматриваем предложения командиров медицинских подразделений и учреждений по решению этого вопроса", - написал Сырский в своем Telegram-канале. Минздрав Украины в феврале сообщил, что согласовал с медицинскими силами ВСУ механизм снятия с "брони" отдельных медработников для мобилизации в ряды ВСУ и другие военные формирования, контракт будет действовать один год. В минобороны страны заверили, что снятие "брони" от мобилизации с медиков будет точечным и коснется отдельных дефицитных специальностей.
https://1prime.ru/20250710/ukraina-859370020.html
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украина, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ
18:22 10.07.2025
 
Сырский пожаловался на нехватку медиков в войсках

Главком ВСУ Сырский пожаловался на нехватку медиков

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкУкраинские военные на территории военной базы
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости . Андрей Стенин
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МОСКВА, 10 июл – ПРАЙМ. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский пожаловался на нехватку в украинских войсках медиков.
"На стабпунктах (местах, куда эвакуируют раненных с передовой – ред.) медиков не хватает. Звено младшего медицинского персонала, а именно – боевых медиков, требует значительного усиления. Чтобы решить эту кадровую проблему по моему распоряжению с мая на подготовку по специальности боевого медика выделяется 2% выпускников БЗВП (базовой общевойсковой подготовки – ред.). Но этого недостаточно, поэтому ищем действенные решения и рассматриваем предложения командиров медицинских подразделений и учреждений по решению этого вопроса", - написал Сырский в своем Telegram-канале.
Минздрав Украины в феврале сообщил, что согласовал с медицинскими силами ВСУ механизм снятия с "брони" отдельных медработников для мобилизации в ряды ВСУ и другие военные формирования, контракт будет действовать один год. В минобороны страны заверили, что снятие "брони" от мобилизации с медиков будет точечным и коснется отдельных дефицитных специальностей.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУ
 
 
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