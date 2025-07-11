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АТОР не ожидает повышения цен в отелях Геленджика с открытием аэропорта - 11.07.2025, ПРАЙМ
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АТОР не ожидает повышения цен в отелях Геленджика с открытием аэропорта
АТОР не ожидает повышения цен в отелях Геленджика с открытием аэропорта - 11.07.2025, ПРАЙМ
АТОР не ожидает повышения цен в отелях Геленджика с открытием аэропорта
Повышения цен в отелях Геленджика с открытием аэропорта не ожидается, так как это может привести к снижению спроса, сообщила РИА Новости глава Ассоциации... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T07:53+0300
2025-07-11T07:53+0300
общество
геленджик
элиста
росавиация
атор
аэрофлот
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ТИХВИН (Ленинградская область), 11 июл - ПРАЙМ. Повышения цен в отелях Геленджика с открытием аэропорта не ожидается, так как это может привести к снижению спроса, сообщила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Мы не ожидаем повышения цен на отели в Геленджике в связи с введением регулярного авиасообщения. Казалось бы, это напрашивается, но есть рыночная предельная цена, по которой можно реализовать тот или иной продукт. Дальнейшее увеличение цены просто повлияет на спрос", - сказала Ломидзе. Как сообщала в среду Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы по этому направлению с 18 июля. Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек, было выполнено 324 рейса.
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192
40
192
40
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4.7
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общество , геленджик, элиста, росавиация, атор, аэрофлот
Общество , Геленджик, Элиста, Росавиация, АТОР, Аэрофлот
07:53 11.07.2025
 
АТОР не ожидает повышения цен в отелях Геленджика с открытием аэропорта

Глава АТОР Ломидзе: повышение цен в отелях Геленджика с открытием аэропорта не ожидается

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ТИХВИН (Ленинградская область), 11 июл - ПРАЙМ. Повышения цен в отелях Геленджика с открытием аэропорта не ожидается, так как это может привести к снижению спроса, сообщила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Мы не ожидаем повышения цен на отели в Геленджике в связи с введением регулярного авиасообщения. Казалось бы, это напрашивается, но есть рыночная предельная цена, по которой можно реализовать тот или иной продукт. Дальнейшее увеличение цены просто повлияет на спрос", - сказала Ломидзе.
Как сообщала в среду Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы по этому направлению с 18 июля.
Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.
Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани.
В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек, было выполнено 324 рейса.
 
ОбществоГеленджикЭлистаРосавиацияАТОРАэрофлот
 
 
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