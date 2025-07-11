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Эксперты назвали наиболее популярные авто с пробегом в июле

Эксперты назвали наиболее популярные авто с пробегом в июле - 11.07.2025, ПРАЙМ

Эксперты назвали наиболее популярные авто с пробегом в июле

Сервис Авто.ру Бизнес изучил июньские объявления от частных продавцов, и выявил автомобили, которые вызвали у потенциальных покупателей самый большой интерес... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T08:00+0300

2025-07-11T08:00+0300

2025-07-11T08:00+0300

эксклюзив

авто

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Сервис Авто.ру Бизнес изучил июньские объявления от частных продавцов, и выявил автомобили, которые вызвали у потенциальных покупателей самый большой интерес. Активнее всего россияне реагировали на Lada Priora 2015 года, Hyundai Creta 2017 года и Kia Rio 2015 года выпуска.Авто.ру Бизнес составил список объявлений о продаже подержанных автомобилей, которые вызвали наибольший интерес покупателей в июне: в первые три дня после публикации по ним поступило больше всего звонков. Учитывались автомобили не старше 10 лет, с пробегом не более 200 000 км, имевшие не более трёх владельцев по ПТС. Также у машин в выборке не более одного дорожно-транспортного происшествия и не более трех расчетов стоимости ремонта.В прошлом месяце самым популярным стало объявление о продаже отечественного седана Lada Priora 2015 года выпуска с пробегом 143 500 километров. Владелец оценил автомобиль в 360 тыс. рублей. Только за три первых дня после публикации продавцу позвонил 91 потенциальный покупатель. Объявление было активно 9 дней."Priora — один из самых доступных в содержании и ремонте автомобилей, пользующийся стабильным спросом во всех регионах России. Цена для этого года и пробега очень привлекательна для тех, кто ищет "безотказную" рабочую лошадку за небольшие деньги", — поясняет руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами Авто.ру Сергей Игнатов.На втором месте оказался южнокорейский кроссовер Hyundai Creta 2017 года с пробегом 177 000 километров за 1,2 млн рублей. За первые три дня публикации по этому объявлению позвонили 70 раз. Автомобиль был в продаже 15 дней.Сергей Игнатов: "Creta — популярный в России кроссовер. Это абсолютно понятная машина, простая в обслуживании, и цена на неё не падает уже продолжительное время".Замыкает тройку самых популярных объявлений мая Kia Rio. Предложение было активно всего 1 день, и за это время по нему позвонили 64 потенциальных покупателя. Компактный седан 2015 года выпуска с пробегом 123 300 километров продавался за 699 тыс рублей.Причинами такого ажиотажа Сергей Игнатов называет следующее: "В свое время Kia Rio пришла на смену Ford Focus как самая доступная иномарка с красивым дизайном и всеми современными опциями. С автомобилем легко было познакомиться в такси, каршеринге или у друга. Прибавим высокую остаточную стоимость — получаем бестселлер рынка. Такая цена и срок продажи всего в 1 день у этого объявления говорят о том, что это было почти идеальное предложение для своей категории".Из автомобилей отечественного производства наиболее популярные в июне — объявления о продаже Lada Priora, Lada Largus и Lada Granta.В целом быстрее других в июне продавались автомобили Kia, Skoda, Mazda, Toyota, Renault, Datsun, BMW, Nissan, Volkswagen. Среди всех популярных объявлений эти бренды оставались в продаже не более двух дней.51% объявлений, по которым звонили чаще всего, пришелся на Москву и Московскую область, 27% – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Остальные 22% распределились между Татарстаном, Карелией, Саратовской, Нижегородской, Смоленской, Самарской, Рязанской, Волгоградской и Челябинской областями.

https://1prime.ru/20250710/ford--859357933.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, авто