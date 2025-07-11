Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бразилия призвала страны Глобального Юга к независимости - 11.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250711/brazilija-859384224.html
Бразилия призвала страны Глобального Юга к независимости
Бразилия призвала страны Глобального Юга к независимости - 11.07.2025, ПРАЙМ
Бразилия призвала страны Глобального Юга к независимости
Страны Глобального Юга устали быть подчиненными интересам Северных держав и стремятся к независимой внешней политике и справедливому экономическому порядку,... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T05:40+0300
2025-07-11T05:40+0300
общество
бразилия
сша
индия
лула да силва
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859384224.jpg?1752201613
МЕХИКО, 11 июл - ПРАЙМ. Страны Глобального Юга устали быть подчиненными интересам Северных держав и стремятся к независимой внешней политике и справедливому экономическому порядку, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в интервью Jornal Nacional, комментируя критику со стороны президента США Дональда Трампа в адрес Бразилии и объединения БРИКС. "Мы устали быть подчиненными Северу. Мы хотим независимости в нашей политике. Мы хотим более свободной торговли. Все развивается замечательно. Все будет становиться все лучше, и мы уже обсуждаем возможность создания собственной валюты, или, кто знает, использования валют каждой страны для торговли, без необходимости использовать доллар. Потому что у нас нет станка для печатания долларов - он есть только у Соединенных Штатов", - сказал бразильский президент. Глава государства подчеркнул, что блок БРИКС, объединяющий половину населения планеты и почти 30% мирового ВВП, стал центром притяжения для стран Глобального Юга, стремящихся к суверенитету и равноправному сотрудничеству. Комментируя санкции в отношении участников объединения, он указал, что многие из них участвуют также в G20 наравне с США, а Бразилия, Индия, ЮАР и Мексика были приглашены на недавнюю встречу G7. Лула отверг обвинения в том, что критика США, прозвучавшая с его стороны на саммите БРИКС, могла спровоцировать торговые меры Трампа против Бразилии. "Бразилия никогда не нервничала из-за участия США в G7 или из-за того, что делают американцы. Каждое государство имеет суверенное право делать то, что считает нужным", - добавил Лула да Силва.
бразилия
сша
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , бразилия, сша, индия, лула да силва, дональд трамп
Общество , БРАЗИЛИЯ, США, ИНДИЯ, Лула да Силва, Дональд Трамп
05:40 11.07.2025
 
Бразилия призвала страны Глобального Юга к независимости

Президент Бразилии Лула да Силва: страны Глобального Юга устали быть подчиненными Северу

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МЕХИКО, 11 июл - ПРАЙМ. Страны Глобального Юга устали быть подчиненными интересам Северных держав и стремятся к независимой внешней политике и справедливому экономическому порядку, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в интервью Jornal Nacional, комментируя критику со стороны президента США Дональда Трампа в адрес Бразилии и объединения БРИКС.
"Мы устали быть подчиненными Северу. Мы хотим независимости в нашей политике. Мы хотим более свободной торговли. Все развивается замечательно. Все будет становиться все лучше, и мы уже обсуждаем возможность создания собственной валюты, или, кто знает, использования валют каждой страны для торговли, без необходимости использовать доллар. Потому что у нас нет станка для печатания долларов - он есть только у Соединенных Штатов", - сказал бразильский президент.
Глава государства подчеркнул, что блок БРИКС, объединяющий половину населения планеты и почти 30% мирового ВВП, стал центром притяжения для стран Глобального Юга, стремящихся к суверенитету и равноправному сотрудничеству. Комментируя санкции в отношении участников объединения, он указал, что многие из них участвуют также в G20 наравне с США, а Бразилия, Индия, ЮАР и Мексика были приглашены на недавнюю встречу G7.
Лула отверг обвинения в том, что критика США, прозвучавшая с его стороны на саммите БРИКС, могла спровоцировать торговые меры Трампа против Бразилии.
"Бразилия никогда не нервничала из-за участия США в G7 или из-за того, что делают американцы. Каждое государство имеет суверенное право делать то, что считает нужным", - добавил Лула да Силва.
 
ОбществоБРАЗИЛИЯСШАИНДИЯЛула да СилваДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала