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Бразилия призвала страны Глобального Юга к независимости

Бразилия призвала страны Глобального Юга к независимости - 11.07.2025, ПРАЙМ

Бразилия призвала страны Глобального Юга к независимости

Страны Глобального Юга устали быть подчиненными интересам Северных держав и стремятся к независимой внешней политике и справедливому экономическому порядку,... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T05:40+0300

2025-07-11T05:40+0300

2025-07-11T05:40+0300

общество

бразилия

сша

индия

лула да силва

дональд трамп

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МЕХИКО, 11 июл - ПРАЙМ. Страны Глобального Юга устали быть подчиненными интересам Северных держав и стремятся к независимой внешней политике и справедливому экономическому порядку, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в интервью Jornal Nacional, комментируя критику со стороны президента США Дональда Трампа в адрес Бразилии и объединения БРИКС. "Мы устали быть подчиненными Северу. Мы хотим независимости в нашей политике. Мы хотим более свободной торговли. Все развивается замечательно. Все будет становиться все лучше, и мы уже обсуждаем возможность создания собственной валюты, или, кто знает, использования валют каждой страны для торговли, без необходимости использовать доллар. Потому что у нас нет станка для печатания долларов - он есть только у Соединенных Штатов", - сказал бразильский президент. Глава государства подчеркнул, что блок БРИКС, объединяющий половину населения планеты и почти 30% мирового ВВП, стал центром притяжения для стран Глобального Юга, стремящихся к суверенитету и равноправному сотрудничеству. Комментируя санкции в отношении участников объединения, он указал, что многие из них участвуют также в G20 наравне с США, а Бразилия, Индия, ЮАР и Мексика были приглашены на недавнюю встречу G7. Лула отверг обвинения в том, что критика США, прозвучавшая с его стороны на саммите БРИКС, могла спровоцировать торговые меры Трампа против Бразилии. "Бразилия никогда не нервничала из-за участия США в G7 или из-за того, что делают американцы. Каждое государство имеет суверенное право делать то, что считает нужным", - добавил Лула да Силва.

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общество , бразилия, сша, индия, лула да силва, дональд трамп