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В Бразилии обвинили США в причинении ущерба мировой экономике

В Бразилии обвинили США в причинении ущерба мировой экономике - 11.07.2025, ПРАЙМ

В Бразилии обвинили США в причинении ущерба мировой экономике

Повышение пошлин, введенное администрацией президента США Дональда Трамп, наносит ущерб мировой экономике, провоцируя стагнацию и инфляцию, заявил президент... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T11:06+0300

2025-07-11T11:06+0300

2025-07-11T11:06+0300

экономика

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вашингтон

дональд трамп

лула да силва

вто

мид

мировая экономика

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Повышение пошлин, введенное администрацией президента США Дональда Трамп, наносит ущерб мировой экономике, провоцируя стагнацию и инфляцию, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в статье британской газеты Guardian. В четверг на фоне объявления США о введении дополнительных пошлин на бразильские товары Лула заявил, что Бразилия введёт взаимные пошлины на продукцию из Америки с 1 августа, если не удастся достичь договорённости по вопросу новых ограничений, объявленных Вашингтоном. "Право сильного также угрожает многосторонней торговой системе. Огромные тарифы нарушают цепочки создания стоимости и ввергают мировую экономику в спираль высоких цен и стагнации", - говорится в публикации. Также бразильский лидер отметил, что Всемирная торговая организация (ВТО) пребывает в кризисе и не помнит про дохийский раунд переговоров, который состоялся в 2001 году и затронул вопросы о правилах международной торговли. Выступая на встрече глав МИД стран G20 в 2024 году, Лула заявил, что необходимо переосмыслить принципы функционирования международной торговой системы.

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сша, бразилия, вашингтон, дональд трамп, лула да силва, вто, мид, мировая экономика