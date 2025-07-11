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В Бразилии обвинили США в причинении ущерба мировой экономике
В Бразилии обвинили США в причинении ущерба мировой экономике - 11.07.2025, ПРАЙМ
В Бразилии обвинили США в причинении ущерба мировой экономике
Повышение пошлин, введенное администрацией президента США Дональда Трамп, наносит ущерб мировой экономике, провоцируя стагнацию и инфляцию, заявил президент... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T11:06+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Повышение пошлин, введенное администрацией президента США Дональда Трамп, наносит ущерб мировой экономике, провоцируя стагнацию и инфляцию, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в статье британской газеты Guardian. В четверг на фоне объявления США о введении дополнительных пошлин на бразильские товары Лула заявил, что Бразилия введёт взаимные пошлины на продукцию из Америки с 1 августа, если не удастся достичь договорённости по вопросу новых ограничений, объявленных Вашингтоном. "Право сильного также угрожает многосторонней торговой системе. Огромные тарифы нарушают цепочки создания стоимости и ввергают мировую экономику в спираль высоких цен и стагнации", - говорится в публикации. Также бразильский лидер отметил, что Всемирная торговая организация (ВТО) пребывает в кризисе и не помнит про дохийский раунд переговоров, который состоялся в 2001 году и затронул вопросы о правилах международной торговли. Выступая на встрече глав МИД стран G20 в 2024 году, Лула заявил, что необходимо переосмыслить принципы функционирования международной торговой системы.
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сша, бразилия, вашингтон, дональд трамп, лула да силва, вто, мид, мировая экономика
Экономика, США, БРАЗИЛИЯ, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Лула да Силва, ВТО, МИД, Мировая экономика
В Бразилии обвинили США в причинении ущерба мировой экономике
Президент Бразилии Лула: повышение пошлин США наносит ущерб мировой экономике
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Повышение пошлин, введенное администрацией президента США Дональда Трамп, наносит ущерб мировой экономике, провоцируя стагнацию и инфляцию, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в статье британской газеты Guardian.
В четверг на фоне объявления США о введении дополнительных пошлин на бразильские товары Лула заявил, что Бразилия введёт взаимные пошлины на продукцию из Америки с 1 августа, если не удастся достичь договорённости по вопросу новых ограничений, объявленных Вашингтоном.
"Право сильного также угрожает многосторонней торговой системе. Огромные тарифы нарушают цепочки создания стоимости и ввергают мировую экономику в спираль высоких цен и стагнации", - говорится в публикации.
Также бразильский лидер отметил, что Всемирная торговая организация (ВТО) пребывает в кризисе и не помнит про дохийский раунд переговоров, который состоялся в 2001 году и затронул вопросы о правилах международной торговли.
Выступая на встрече глав МИД стран G20 в 2024 году, Лула заявил, что необходимо переосмыслить принципы функционирования международной торговой системы.
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