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Т-Банк просит суд лишить Deutsche Telekom брендов "Т-Мобайл" и T-Mobile

Т-Банк просит суд лишить Deutsche Telekom брендов "Т-Мобайл" и T-Mobile - 11.07.2025, ПРАЙМ

Т-Банк просит суд лишить Deutsche Telekom брендов "Т-Мобайл" и T-Mobile

Т-Банк просит Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратить правовую охрану в России принадлежащих немецкому оператору Deutsche Telekom международных... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T12:39+0300

2025-07-11T12:39+0300

2025-07-11T12:39+0300

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МОСКВА, 11 июл – ПРАЙМ. Т-Банк просит Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратить правовую охрану в России принадлежащих немецкому оператору Deutsche Telekom международных товарных знаков "Т-Мобайл" и T-Mobile, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. По мнению истца, правообладателем эти товарные знаки в РФ не используются. Т-Банк просит отменить регистрацию брендов для трех классов услуг, включающих, например, разработку программного обеспечения, финансовые услуги, управление недвижимостью, рекламу, и четырех классов товаров, включающих драгоценные металлы, ювелирные изделия, изделия из кожи, сундуки, одежду, обувь, головные уборы и другое. В то же время притязания истца не распространяются на такие товары, как научные приборы и инструменты, аппаратура для записи, передачи, воспроизведения или обработки звука, изображений или данных, игры и игрушки, пиво, безалкогольные напитки, и такие услуги, как телекоммуникации. Иск Т-Банка поступил в суд 7 июля. Он пока оставлен без движения, так как истец не приложил к исковому заявлению справку о юридическом статусе ответчика. Устранить нарушение банк должен до 11 августа. Международные товарные знаки T-Mobile и "Т-Мобайл" были зарегистрированы концерном Deutsche Telekom в 2005 и 2006 годах. Deutsche Telekom – немецкий телекомуникационный холдинг со штаб-квартирой в Бонне. Международное аналитическое агентство Brand Finance в своем докладе в феврале 2024 года назвало бренд Deutsche Telekom, стоимость которого составила 73,3 миллиарда долларов, самым дорогим телекоммуникационным брендом в мире.

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общество , рф, т-банк, t-mobile, brand finance