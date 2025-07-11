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"Афганский сценарий": дочь Келлога сделала мрачное предсказание Трампу
"Афганский сценарий": дочь Келлога сделала мрачное предсказание Трампу - 11.07.2025, ПРАЙМ
"Афганский сценарий": дочь Келлога сделала мрачное предсказание Трампу
Украинский конфликт может повторить сценарий войны в Афганистане для президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказала Меган Моббс, дочь спецпосланника США | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T17:23+0300
2025-07-11T17:23+0300
2025-07-11T17:23+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Украинский конфликт может повторить сценарий войны в Афганистане для президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказала Меган Моббс, дочь спецпосланника США по Украине Кита Келлога, в интервью британской газете The Times."Моббс предсказала, что если случится что-то "катастрофическое" или Украина потеряет значительно больше территорий при Трампе, то эта война может стать его "афганским сценарием", — приводит Times ее высказывание.Моббс отметила, что историки будут анализировать не только причины начала конфликта на Украине, но и его завершение. Она также возложила основную ответственность за текущее положение Вооруженных сил Украины на экс-президента США Джо Байдена.Вчера агентство Reuters, ссылаясь на источники, сообщило, что Трамп планирует впервые за свой второй срок воспользоваться президентским правом для выделения военной помощи Украине из запасов США на сумму 300 миллионов долларов. Ожидается, что пакет помощи может включать ракеты для систем ПВО Patriot и ракеты средней дальности, однако окончательное решение о составе помощи еще не принято.
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Политика, УКРАИНА, США, Кит Келлог, Дональд Трамп, The Times, ВСУ, Reuters, Джо Байден
"Афганский сценарий": дочь Келлога сделала мрачное предсказание Трампу
Меган Моббс: конфликт на Украине может стать "афганским сценарием" для Трампа
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ.
Украинский конфликт может повторить сценарий войны в Афганистане для президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказала Меган Моббс, дочь спецпосланника США по Украине Кита Келлога, в интервью британской газете The Times
.
"Моббс предсказала, что если случится что-то "катастрофическое" или Украина потеряет значительно больше территорий при Трампе, то эта война может стать его "афганским сценарием", — приводит Times ее высказывание.
Моббс отметила, что историки будут анализировать не только причины начала конфликта на Украине, но и его завершение. Она также возложила основную ответственность за текущее положение Вооруженных сил Украины на экс-президента США Джо Байдена.
Вчера агентство Reuters, ссылаясь на источники, сообщило, что Трамп планирует впервые за свой второй срок воспользоваться президентским правом для выделения военной помощи Украине из запасов США на сумму 300 миллионов долларов. Ожидается, что пакет помощи может включать ракеты для систем ПВО Patriot и ракеты средней дальности, однако окончательное решение о составе помощи еще не принято.
Спецпосланник Трампа Келлог намерен посетить Киев 14 июля, пишут СМИ