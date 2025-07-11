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В ДНР создадут первый машиностроительный кластер - 11.07.2025, ПРАЙМ
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В ДНР создадут первый машиностроительный кластер
В ДНР создадут первый машиностроительный кластер - 11.07.2025, ПРАЙМ
В ДНР создадут первый машиностроительный кластер
Первый машиностроительный кластер на территории новых регионов будет создан в ДНР к концу 2025 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Фонда развития... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T13:54+0300
2025-07-11T13:54+0300
общество
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ДОНЕЦК, 11 июл – ПРАЙМ. Первый машиностроительный кластер на территории новых регионов будет создан в ДНР к концу 2025 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Фонда развития промышленности. "Кластер в основном будет специализироваться на производстве машиностроительной продукции для металлургических и коксохимических предприятий, что имеет стратегическое значение для региона. В состав кластера войдут ключевые промышленные предприятия Донецкой и Луганской Народных Республик: ООО "ЮГМК", ООО "ЮГМК Донецк", ООО "АЛЬЯНСМАШ", ООО "МПП ЭНЕРГОСПЕЦМАШ", ООО "Технологические инвестиции", ООО "Завод коксохимоборудование", ООО "НПО "Ясиноватский машиностроительный завод", ФГУП "ЦНИИчермет им. И. П. Бардина" и ООО "Макеевский машиностроительный завод". Регистрация кластера планируется ... до конца текущего года", - сообщили в пресс-службе фонда Также, по данным пресс-службы, участникам кластера дополнительно откроется доступ к государственным мерам поддержки, включая: субсидии до 150 миллионов рублей, снижение страховых взносов до 7,6 % на срок до 7 лет и упрощенный налоговый и таможенный мониторинг. "Данный машиностроительный кластер станет первым на территории новых субъектов России. Планируемые показатели эффективности работы кластера: число рабочих мест участников промышленного кластера – 24 329 единиц, объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней – 50 717,3 миллиона рублей, объем инвестиций в основной капитал участников промышленного кластера, в том числе внебюджетных инвестиций – 3,6 миллиарда руб", - добавили в пресс-службе фонда. По их словам, формирование машиностроительного кластера станет катализатором комплексного развития новых регионов. Помимо прямого экономического эффекта в виде роста промышленного производства и создания новых рабочих мест, реализация проектов участников кластера увеличит рост налоговых поступлений в бюджет, что, в свою очередь, позволит направлять дополнительные средства на развитие регионов.
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общество , фонд развития промышленности, нпо
Общество , Фонд развития промышленности, НПО
13:54 11.07.2025
 
В ДНР создадут первый машиностроительный кластер

Первый машиностроительный кластер создадут в ДНР к концу 2025 года

© fotolia.com / Bogdan VasilescuСварщик
Сварщик - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© fotolia.com / Bogdan Vasilescu
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ДОНЕЦК, 11 июл – ПРАЙМ. Первый машиностроительный кластер на территории новых регионов будет создан в ДНР к концу 2025 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Фонда развития промышленности.
"Кластер в основном будет специализироваться на производстве машиностроительной продукции для металлургических и коксохимических предприятий, что имеет стратегическое значение для региона. В состав кластера войдут ключевые промышленные предприятия Донецкой и Луганской Народных Республик: ООО "ЮГМК", ООО "ЮГМК Донецк", ООО "АЛЬЯНСМАШ", ООО "МПП ЭНЕРГОСПЕЦМАШ", ООО "Технологические инвестиции", ООО "Завод коксохимоборудование", ООО "НПО "Ясиноватский машиностроительный завод", ФГУП "ЦНИИчермет им. И. П. Бардина" и ООО "Макеевский машиностроительный завод". Регистрация кластера планируется ... до конца текущего года", - сообщили в пресс-службе фонда
Также, по данным пресс-службы, участникам кластера дополнительно откроется доступ к государственным мерам поддержки, включая: субсидии до 150 миллионов рублей, снижение страховых взносов до 7,6 % на срок до 7 лет и упрощенный налоговый и таможенный мониторинг.
"Данный машиностроительный кластер станет первым на территории новых субъектов России. Планируемые показатели эффективности работы кластера: число рабочих мест участников промышленного кластера – 24 329 единиц, объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней – 50 717,3 миллиона рублей, объем инвестиций в основной капитал участников промышленного кластера, в том числе внебюджетных инвестиций – 3,6 миллиарда руб", - добавили в пресс-службе фонда.
По их словам, формирование машиностроительного кластера станет катализатором комплексного развития новых регионов. Помимо прямого экономического эффекта в виде роста промышленного производства и создания новых рабочих мест, реализация проектов участников кластера увеличит рост налоговых поступлений в бюджет, что, в свою очередь, позволит направлять дополнительные средства на развитие регионов.
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