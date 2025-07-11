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Количество запросов на туры в Геленджик выросло в разы

Количество запросов на туры в Геленджик выросло в разы - 11.07.2025, ПРАЙМ

Количество запросов на туры в Геленджик выросло в разы

Количество запросов на туры в Геленджик выросло в разы, но они не равны числу бронирований, туристы пока на стадии принятия решений, сообщила РИА Новости глава... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T07:53+0300

2025-07-11T07:53+0300

2025-07-11T07:53+0300

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росавиация

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ТИХВИН (Ленинградская область), 11 июл - ПРАЙМ. Количество запросов на туры в Геленджик выросло в разы, но они не равны числу бронирований, туристы пока на стадии принятия решений, сообщила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Новость об открытии аэропорта в Геленджике произвела практически фурор и ажиотажное впечатление на потребителей. Количество запросов на туры увеличилось в разы. Но пока я не могу сказать, что количество запросов равно количеству бронирований, потому что расписание только обнародуется, то есть туристам надо еще посмотреть, прикинуть, что с ценами. Но я абсолютно уверена, что прямое авиасообщение однозначно увеличит именно туристический поток в Геленджик", - сказала Ломидзе. Глава ассоциации также обратила внимание на важность того, как будут осуществляться регулярные рейсы. "Я имею ввиду обеспечение безопасности и периодически закрытие аэропорта, к которым, к сожалению, мы уже привыкли. Это тоже будет иметь влияние на поведение туристов", - пояснила она. Как сообщала в среду Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы по этому направлению с 18 июля. Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек, было выполнено 324 рейса.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , геленджик, элиста, росавиация, атор, аэрофлот