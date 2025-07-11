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МЭА снизило прогноз роста спроса на нефть в мире

МЭА снизило прогноз роста спроса на нефть в мире - 11.07.2025, ПРАЙМ

МЭА снизило прогноз роста спроса на нефть в мире

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в мире в текущем году до 700 тысяч баррелей в сутки, что является... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T11:03+0300

2025-07-11T11:03+0300

2025-07-11T11:03+0300

энергетика

мэа

нефть

мировая экономика

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в мире в текущем году до 700 тысяч баррелей в сутки, что является минимальным годовым ростом спроса с 2009 года, исключая кризисный 2020 год, теперь ожидает спрос на уровне 103,68 миллиона баррелей в сутки, следует из доклада агентства. "В 2025 году мировой спрос на нефть вырастет на 700 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим годом - это самый низкий показатель роста с 2009 года, за исключением ковидного 2020 года. Это немного ниже нашей оценки, представленной в отчете в прошлом месяце, в основном из-за того, что данные о поставках за второй квартал 2025 года оказались ниже ожиданий", - говорится в докладе. В новом докладе организация пересмотрела итоги по спросу за 2024 год, понизив его по сравнению с предыдущим отчетом до 102,98 миллиона баррелей в сутки. Согласно приложенным таблицам, мировой спрос на нефть по итогам 2025 года составит 103,68 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, рост спроса в текущем году составит 700 тысяч баррелей в сутки В предыдущем докладе МЭА оценивало спрос в мире в 2024 году в 103,04 миллиона баррелей в сутки. Также МЭА ожидает, что в следующем году среднегодовой прирост спроса на нефть в мире составит 720 тысяч баррелей в сутки (в прошлом месяце оценка была в 740 тысяч баррелей), до 104,4 миллиона баррелей в сутки.

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мэа, нефть, мировая экономика