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Москалькова назвала возвращение в Россию курян путем обмена незаконным - 11.07.2025, ПРАЙМ
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Москалькова назвала возвращение в Россию курян путем обмена незаконным
Москалькова назвала возвращение в Россию курян путем обмена незаконным - 11.07.2025, ПРАЙМ
Москалькова назвала возвращение в Россию курян путем обмена незаконным
Украина начала ставить условия и рассматривать возвращение в Россию ранее вывезенных в Сумы жителей Курской области как часть обменного процесса, но это... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T10:28+0300
2025-07-11T10:28+0300
общество
украина
сумы
рф
татьяна москалькова
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Украина начала ставить условия и рассматривать возвращение в Россию ранее вывезенных в Сумы жителей Курской области как часть обменного процесса, но это незаконно, несправедливо и безнравственно, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Федеральный омбудсмен отметила, что поначалу Украина, исходя из норм и принципов международного права, возвращала России жителей Курской области без каких-либо условий. "Но дальше стали ставиться условия, и эти люди стали рассматриваться как часть обменного процесса, что, конечно, совершенно незаконно, несправедливо и безнравственно", - сказала Москалькова. По ее словам, вновь поднять вопрос возвращения курских жителей позволили переговоры в Стамбуле, где стороны договорились о возвращении всех оставшихся курян. "Но, к сожалению, мы увидели, что только два человека из 32 вернулись... По международным правилам, их сторона обязана отдать без всяких условий, репатриировать, передать на родину без каких-либо условий по обмену или возвращению людей", - добавила она.
https://1prime.ru/20250708/pravitelstvo--859274063.html
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общество , украина, сумы, рф, татьяна москалькова
Общество , УКРАИНА, Сумы, РФ, Татьяна Москалькова
10:28 11.07.2025
 
Москалькова назвала возвращение в Россию курян путем обмена незаконным

Москалькова назвала возвращение жителей Курской области путем обмена незаконным

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Украина начала ставить условия и рассматривать возвращение в Россию ранее вывезенных в Сумы жителей Курской области как часть обменного процесса, но это незаконно, несправедливо и безнравственно, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Федеральный омбудсмен отметила, что поначалу Украина, исходя из норм и принципов международного права, возвращала России жителей Курской области без каких-либо условий.
"Но дальше стали ставиться условия, и эти люди стали рассматриваться как часть обменного процесса, что, конечно, совершенно незаконно, несправедливо и безнравственно", - сказала Москалькова.
По ее словам, вновь поднять вопрос возвращения курских жителей позволили переговоры в Стамбуле, где стороны договорились о возвращении всех оставшихся курян.
"Но, к сожалению, мы увидели, что только два человека из 32 вернулись... По международным правилам, их сторона обязана отдать без всяких условий, репатриировать, передать на родину без каких-либо условий по обмену или возвращению людей", - добавила она.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
Власти поддержат инвестпроекты в Брянской, Белгородской и Курской областях
8 июля, 09:13
 
ОбществоУКРАИНАСумыРФТатьяна Москалькова
 
 
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