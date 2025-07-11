https://1prime.ru/20250711/moskalkova-859392283.html

Москалькова назвала возвращение в Россию курян путем обмена незаконным

Москалькова назвала возвращение в Россию курян путем обмена незаконным - 11.07.2025, ПРАЙМ

Москалькова назвала возвращение в Россию курян путем обмена незаконным

Украина начала ставить условия и рассматривать возвращение в Россию ранее вывезенных в Сумы жителей Курской области как часть обменного процесса, но это... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T10:28+0300

2025-07-11T10:28+0300

2025-07-11T10:28+0300

общество

украина

сумы

рф

татьяна москалькова

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Украина начала ставить условия и рассматривать возвращение в Россию ранее вывезенных в Сумы жителей Курской области как часть обменного процесса, но это незаконно, несправедливо и безнравственно, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Федеральный омбудсмен отметила, что поначалу Украина, исходя из норм и принципов международного права, возвращала России жителей Курской области без каких-либо условий. "Но дальше стали ставиться условия, и эти люди стали рассматриваться как часть обменного процесса, что, конечно, совершенно незаконно, несправедливо и безнравственно", - сказала Москалькова. По ее словам, вновь поднять вопрос возвращения курских жителей позволили переговоры в Стамбуле, где стороны договорились о возвращении всех оставшихся курян. "Но, к сожалению, мы увидели, что только два человека из 32 вернулись... По международным правилам, их сторона обязана отдать без всяких условий, репатриировать, передать на родину без каких-либо условий по обмену или возвращению людей", - добавила она.

https://1prime.ru/20250708/pravitelstvo--859274063.html

украина

сумы

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общество , украина, сумы, рф, татьяна москалькова