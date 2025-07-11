https://1prime.ru/20250711/peskov-859400072.html

В Кремле прокомментировали идею плавающего потолка цен на нефть

В Кремле прокомментировали идею плавающего потолка цен на нефть - 11.07.2025, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали идею плавающего потолка цен на нефть

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею плавающего потолка цен на российскую нефть, заявил, что у РФ есть хороший опыт по минимизации | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T13:03+0300

2025-07-11T13:03+0300

2025-07-11T13:03+0300

энергетика

рф

дмитрий песков

ес

нефть

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею плавающего потолка цен на российскую нефть, заявил, что у РФ есть хороший опыт по минимизации последствий от таких шагов. "У нас уже наработан хороший опыт по минимизации последствий от таких недальновидных шагов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как могла бы повлиять на российский экспорт нефти идея ЕС об установлении плавающего ценового потолка на российскую нефть.

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рф, дмитрий песков, ес, нефть