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В Кремле прокомментировали идею плавающего потолка цен на нефть
В Кремле прокомментировали идею плавающего потолка цен на нефть - 11.07.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали идею плавающего потолка цен на нефть
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею плавающего потолка цен на российскую нефть, заявил, что у РФ есть хороший опыт по минимизации | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T13:03+0300
2025-07-11T13:03+0300
2025-07-11T13:03+0300
энергетика
рф
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нефть
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею плавающего потолка цен на российскую нефть, заявил, что у РФ есть хороший опыт по минимизации последствий от таких шагов. "У нас уже наработан хороший опыт по минимизации последствий от таких недальновидных шагов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как могла бы повлиять на российский экспорт нефти идея ЕС об установлении плавающего ценового потолка на российскую нефть.
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рф, дмитрий песков, ес, нефть
Энергетика, РФ, Дмитрий Песков, ЕС, Нефть
В Кремле прокомментировали идею плавающего потолка цен на нефть
Песков: у России есть опыт по минимизации последствий от введения потолка цен на нефть
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею плавающего потолка цен на российскую нефть, заявил, что у РФ есть хороший опыт по минимизации последствий от таких шагов.
"У нас уже наработан хороший опыт по минимизации последствий от таких недальновидных шагов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как могла бы повлиять на российский экспорт нефти идея ЕС об установлении плавающего ценового потолка на российскую нефть.
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