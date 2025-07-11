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В Кремле прокомментировали идею плавающего потолка цен на нефть - 11.07.2025, ПРАЙМ
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В Кремле прокомментировали идею плавающего потолка цен на нефть
В Кремле прокомментировали идею плавающего потолка цен на нефть - 11.07.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали идею плавающего потолка цен на нефть
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею плавающего потолка цен на российскую нефть, заявил, что у РФ есть хороший опыт по минимизации | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T13:03+0300
2025-07-11T13:03+0300
энергетика
рф
дмитрий песков
ес
нефть
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею плавающего потолка цен на российскую нефть, заявил, что у РФ есть хороший опыт по минимизации последствий от таких шагов. "У нас уже наработан хороший опыт по минимизации последствий от таких недальновидных шагов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как могла бы повлиять на российский экспорт нефти идея ЕС об установлении плавающего ценового потолка на российскую нефть.
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рф, дмитрий песков, ес, нефть
Энергетика, РФ, Дмитрий Песков, ЕС, Нефть
13:03 11.07.2025
 
В Кремле прокомментировали идею плавающего потолка цен на нефть

Песков: у России есть опыт по минимизации последствий от введения потолка цен на нефть

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею плавающего потолка цен на российскую нефть, заявил, что у РФ есть хороший опыт по минимизации последствий от таких шагов.
"У нас уже наработан хороший опыт по минимизации последствий от таких недальновидных шагов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как могла бы повлиять на российский экспорт нефти идея ЕС об установлении плавающего ценового потолка на российскую нефть.
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ЭнергетикаРФДмитрий ПесковЕСНефть
 
 
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