https://1prime.ru/20250711/potolok-859415749.html

ЕС рассматривает введение нового потолка цены на нефть из РФ, пишут СМИ

ЕС рассматривает введение нового потолка цены на нефть из РФ, пишут СМИ - 11.07.2025, ПРАЙМ

ЕС рассматривает введение нового потолка цены на нефть из РФ, пишут СМИ

В ЕС рассматривают возможность установления потолка цены на нефть из России на 15% ниже рыночных цен на основе средних значений за 10 недель, а также... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T21:33+0300

2025-07-11T21:33+0300

2025-07-11T22:38+0300

экономика

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нефть

потолок цен

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. В ЕС рассматривают возможность установления потолка цены на нефть из России на 15% ниже рыночных цен на основе средних значений за 10 недель, а также регулярного его пересмотра, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "Страны-члены (ЕС - ред.) рассматривают новое предложение о снижении потолка цены на российскую нефть... и автоматического его пересмотра каждые три месяца на основе рыночных цен... Потолок будет установлен на 15% ниже рыночных цен на основе 10-недельного среднего значения", - говорится в публикации. Впрочем, отмечает агентство, окончательное решение по потолку цены еще не было принято. Еврокомиссия ранее официально предложила снизить так называемый потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Однако решение об этом зависит от G7, а не только от ЕС, отмечала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

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рф, урсула фон дер ляйен, ес, ек, нефть, потолок цен