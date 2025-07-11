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ЕС рассматривает введение нового потолка цены на нефть из РФ, пишут СМИ - 11.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250711/potolok-859415749.html
ЕС рассматривает введение нового потолка цены на нефть из РФ, пишут СМИ
ЕС рассматривает введение нового потолка цены на нефть из РФ, пишут СМИ - 11.07.2025, ПРАЙМ
ЕС рассматривает введение нового потолка цены на нефть из РФ, пишут СМИ
В ЕС рассматривают возможность установления потолка цены на нефть из России на 15% ниже рыночных цен на основе средних значений за 10 недель, а также... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T21:33+0300
2025-07-11T22:38+0300
экономика
рф
урсула фон дер ляйен
ес
ек
нефть
потолок цен
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. В ЕС рассматривают возможность установления потолка цены на нефть из России на 15% ниже рыночных цен на основе средних значений за 10 недель, а также регулярного его пересмотра, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "Страны-члены (ЕС - ред.) рассматривают новое предложение о снижении потолка цены на российскую нефть... и автоматического его пересмотра каждые три месяца на основе рыночных цен... Потолок будет установлен на 15% ниже рыночных цен на основе 10-недельного среднего значения", - говорится в публикации. Впрочем, отмечает агентство, окончательное решение по потолку цены еще не было принято. Еврокомиссия ранее официально предложила снизить так называемый потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Однако решение об этом зависит от G7, а не только от ЕС, отмечала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
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рф, урсула фон дер ляйен, ес, ек, нефть, потолок цен
Экономика, РФ, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, ЕК, Нефть, потолок цен
21:33 11.07.2025 (обновлено: 22:38 11.07.2025)
 
ЕС рассматривает введение нового потолка цены на нефть из РФ, пишут СМИ

Bloomberg: ЕС может установить потолок цены на нефть из России на 15% ниже рыночной

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкеры с нефтью
Танкеры с нефтью - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. В ЕС рассматривают возможность установления потолка цены на нефть из России на 15% ниже рыночных цен на основе средних значений за 10 недель, а также регулярного его пересмотра, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"Страны-члены (ЕС - ред.) рассматривают новое предложение о снижении потолка цены на российскую нефть... и автоматического его пересмотра каждые три месяца на основе рыночных цен... Потолок будет установлен на 15% ниже рыночных цен на основе 10-недельного среднего значения", - говорится в публикации.
Впрочем, отмечает агентство, окончательное решение по потолку цены еще не было принято.
Еврокомиссия ранее официально предложила снизить так называемый потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Однако решение об этом зависит от G7, а не только от ЕС, отмечала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
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ЭкономикаРФУрсула фон дер ЛяйенЕСЕКНефтьпотолок цен
 
 
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