В Раде признались в распространении фейка под видом "отчета ООН о Еленовке"

В Раде признались в распространении фейка под видом "отчета ООН о Еленовке" - 11.07.2025, ПРАЙМ

В Раде признались в распространении фейка под видом "отчета ООН о Еленовке"

Офис уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца признал, что распространил ложную информацию о якобы отчете ООН с обвинениями в... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T15:46+0300

2025-07-11T15:46+0300

2025-07-11T15:49+0300

МОСКВА, 11 июл – ПРАЙМ. Офис уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца признал, что распространил ложную информацию о якобы отчете ООН с обвинениями в адрес России в связи с ударом по Еленовке в 2022 году, сообщает издание "Следствие. Инфо". В ночь на 29 июля 2022 года ВСУ нанесли удар по колонии в поселке Еленовка под Донецком. По информации российского минобороны, тогда погибли 50 украинских военнопленных, еще 73 получили ранения. На месте происшествия нашли обломки снаряда американской РСЗО HIMARS. В конце июня 2025 года на официальных страницах омбудсмена появилось сообщение со ссылкой на якобы внутренний анализ ООН, в котором якобы содержались "подтверждения" причастности РФ к удару в Еленовке. При этом Лубинец основывался на данных, которые опубликовал центр неизвестного происхождения Centre for Human Rights in Armed Conflict, не имеющий юридического адреса, контактных данных и скрывающий имена своих "экспертов". "Журналисты "Следствия.Инфо" заметили несоответствия. В частности, в первоисточнике — на сайте Centre for Human Rights in Armed Conflict — говорилось, что расследование "не является докладом ООН". Редакция обратилась за объяснением к команде омбудсмена Дмитрия Лубинца и там признали, что распространили ложную информацию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Как отмечает издание, сайт Centre for Human Rights in Armed Conflict, на информацию которого сослался Лубинец, был создан только 22 мая 2025 года и через несколько дней там появился отчет о Еленовке. На сайте центра опубликован лишь отчет про удары по Еленовке на трех языках (английском, русском и украинском), никаких других материалов или подробной информации о деятельности, местонахождении, источниках финансирования там нет. Согласно странице с контактами, связаться с организацией можно только по адресу электронной почты gmail, в котором содержится название Еленовки, а не самого центра. Издание направило запрос центру, на который ему ответили, что он был основан в 2024 году, не имеет стационарной штаб-кварты и объединяет международных экспертов, которые не раскрывают своих лиц. В центре также утверждают, что вскоре намерены опубликовать доклады о количестве погибших гражданских в Мариуполе, а также ликвидированных военных ВСУ с февраля 2022 года по 1 июля 2025 года.

