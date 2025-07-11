https://1prime.ru/20250711/rosatom-859405920.html

Энергопуск на пятом энергоблоке Белоярской АЭС запланирован на 2033 год

Энергопуск на пятом энергоблоке Белоярской АЭС запланирован на 2033 год - 11.07.2025, ПРАЙМ

Энергопуск на пятом энергоблоке Белоярской АЭС запланирован на 2033 год

Физический и энергетический пуск энергоблока №5 с реактором на быстрых нейтронах БН-1200М на Белоярской АЭС запланирован на 2033 год, ввод в эксплуатацию - на... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T15:40+0300

2025-07-11T15:40+0300

2025-07-11T15:40+0300

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ЗАРЕЧНЫЙ (Свердловская область), 11 июл – ПРАЙМ. Физический и энергетический пуск энергоблока №5 с реактором на быстрых нейтронах БН-1200М на Белоярской АЭС запланирован на 2033 год, ввод в эксплуатацию - на 2034 год, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации "Росатом". "Первый бетон запланирован на середину 2027 года. Физический пуск - 2033 год, энергопуск - 2033, ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на 2034 год", - сказали в пресс-службе. Энергоблок №5 с реактором IV поколения БН-1200М станет головным образцом для работы в составе двухкомпонентной ядерной энергетической системы. Он поможет обеспечить замыкание ядерно-топливного цикла, даст возможность использования как оксидного, так и нитридного ядерного топлива на основе смеси урана и плутония; возможность "дожигания" минорных актинидов; возможность наработки изотопов для применения в медицине и промышленности. БН-1200М должен стать первым в мире серийным реактором на быстрых нейтронах. Он эволюционно продолжает линейку российских "быстрых" реакторов с натриевым теплоносителем БН-600 и БН-800 на Белоярской АЭС.

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