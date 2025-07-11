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Роскачество проверит компьютерные игры на скрытые манипуляции - 11.07.2025, ПРАЙМ
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Роскачество проверит компьютерные игры на скрытые манипуляции
Роскачество проверит компьютерные игры на скрытые манипуляции - 11.07.2025, ПРАЙМ
Роскачество проверит компьютерные игры на скрытые манипуляции
Центр цифровой экспертизы Роскачества запустит исследование компьютерных игр на наличие скрытых манипуляций, используемых разработчиками для привлечения... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T06:16+0300
2025-07-11T06:16+0300
общество
роскачество
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Центр цифровой экспертизы Роскачества запустит исследование компьютерных игр на наличие скрытых манипуляций, используемых разработчиками для привлечения денежных средств игроков, сначала тестироваться будут приключенческие игры, в том числе Genshin Impact и Honkai: Star Rail, рассказали РИА Новости в организации. "Центр цифровой экспертизы Роскачества приступает к масштабному исследованию по выявлению скрытых манипуляций, которые используют разработчики видеоигр, чтобы "подсадить" игроков и заставить их тратить больше денег. Сперва центр... будет тестировать приключенческие игры, в том числе Genshin Impact и Honkai: Star Rail. По планам исследовать до десяти игр, список проверенных игр будет постоянно пополняться", - говорится в сообщении Роскачества. Там также отметили, что для анализа была разработана специальная методика, которая позволяет оценить, насколько в игре распространены скрытые манипулятивные механики для удержания внимания игроков и увеличения их денежных вложений. Всего эксперты выделили 16 основных способов, в том числе покупка "лутбоксов" (виртуальных контейнеров, при покупке которых геймер получает случайный игровой предмет) и участие во временных акциях, которые вызывают у человека страх упустить выгоду. Тестирование игр начнется в августе, а первые результаты проверки будут опубликованы в сентябре, следует из сообщения организации. Genshin Impact - компьютерная онлайн-игра с открытым миром, выпущенная китайским разработчиком MiHoYo Limited в 2020 году. Распространяется бесплатно, но содержит внутриигровые покупки. Honkai: Star Rail - ролевая компьютерная игра с внутриигровыми покупками от разработчиков Genshin Impact. Выпуск игры состоялся в 2023 году на всех основных платформах, в том числе мобильных.
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192
40
192
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4.7
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192
40
192
40
общество , роскачество
Общество , Роскачество
06:16 11.07.2025
 
Роскачество проверит компьютерные игры на скрытые манипуляции

Роскачество запустит исследование компьютерных игр на скрытые манипуляции

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Центр цифровой экспертизы Роскачества запустит исследование компьютерных игр на наличие скрытых манипуляций, используемых разработчиками для привлечения денежных средств игроков, сначала тестироваться будут приключенческие игры, в том числе Genshin Impact и Honkai: Star Rail, рассказали РИА Новости в организации.
"Центр цифровой экспертизы Роскачества приступает к масштабному исследованию по выявлению скрытых манипуляций, которые используют разработчики видеоигр, чтобы "подсадить" игроков и заставить их тратить больше денег. Сперва центр... будет тестировать приключенческие игры, в том числе Genshin Impact и Honkai: Star Rail. По планам исследовать до десяти игр, список проверенных игр будет постоянно пополняться", - говорится в сообщении Роскачества.
Там также отметили, что для анализа была разработана специальная методика, которая позволяет оценить, насколько в игре распространены скрытые манипулятивные механики для удержания внимания игроков и увеличения их денежных вложений. Всего эксперты выделили 16 основных способов, в том числе покупка "лутбоксов" (виртуальных контейнеров, при покупке которых геймер получает случайный игровой предмет) и участие во временных акциях, которые вызывают у человека страх упустить выгоду.
Тестирование игр начнется в августе, а первые результаты проверки будут опубликованы в сентябре, следует из сообщения организации.
Genshin Impact - компьютерная онлайн-игра с открытым миром, выпущенная китайским разработчиком MiHoYo Limited в 2020 году. Распространяется бесплатно, но содержит внутриигровые покупки.
Honkai: Star Rail - ролевая компьютерная игра с внутриигровыми покупками от разработчиков Genshin Impact. Выпуск игры состоялся в 2023 году на всех основных платформах, в том числе мобильных.
 
ОбществоРоскачество
 
 
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