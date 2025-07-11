https://1prime.ru/20250711/tsb-859409317.html

ЦБ отметил прирост средств россиян на вкладах в банках

ЦБ отметил прирост средств россиян на вкладах в банках - 11.07.2025, ПРАЙМ

ЦБ отметил прирост средств россиян на вкладах в банках

Прирост рублевых средств населения на вкладах в банках в июне, по предварительным данным, был выше майского значения в 0,4%, сообщил Банк России в материале... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T17:40+0300

2025-07-11T17:40+0300

2025-07-11T17:40+0300

банк россии

банк россии

финансы

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/82713/30/827133037_0:2867:3421:4791_1920x0_80_0_0_209ad3c816c0490f6f4005f0c25bd7dd.jpg

МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Прирост рублевых средств населения на вкладах в банках в июне, по предварительным данным, был выше майского значения в 0,4%, сообщил Банк России в материале "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики". "По предварительным данным, в июне прирост рублевых средств населения на вкладах был выше майского значения", - отмечает регулятор. По данным ЦБ, приток рублевых средств населения в банки в мае замедлился - по итогам мая рост составил 0,4% после 2,7% в апреле. "Это обеспечено в том числе переносом на апрель социальных выплат за май, а также более высокими тратами населения в период майских праздников", - поясняется в материале. Указывается, что динамика портфеля рублевых депозитов населения, скорректированная на сезонные колебания, также свидетельствует о замедлении роста. "На фоне возросшей склонности населения к сбережениям в мае месячный прирост был полностью обеспечен увеличением средств на срочных вкладах, ставки по которым оставались сравнительно привлекательными", - обратил внимание ЦБ. По его оценке, изменение объема сбережений населения в валюте было незначительным: за май валютный депозитный портфель населения вырос на 0,5% после 1,5% в апреле.

https://1prime.ru/20250711/vklady-859338417.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банк россии, финансы, банки