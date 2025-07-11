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ЦБ отметил прирост средств россиян на вкладах в банках - 11.07.2025, ПРАЙМ
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ЦБ отметил прирост средств россиян на вкладах в банках
ЦБ отметил прирост средств россиян на вкладах в банках - 11.07.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил прирост средств россиян на вкладах в банках
Прирост рублевых средств населения на вкладах в банках в июне, по предварительным данным, был выше майского значения в 0,4%, сообщил Банк России в материале... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T17:40+0300
2025-07-11T17:40+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Прирост рублевых средств населения на вкладах в банках в июне, по предварительным данным, был выше майского значения в 0,4%, сообщил Банк России в материале "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики". "По предварительным данным, в июне прирост рублевых средств населения на вкладах был выше майского значения", - отмечает регулятор. По данным ЦБ, приток рублевых средств населения в банки в мае замедлился - по итогам мая рост составил 0,4% после 2,7% в апреле. "Это обеспечено в том числе переносом на апрель социальных выплат за май, а также более высокими тратами населения в период майских праздников", - поясняется в материале. Указывается, что динамика портфеля рублевых депозитов населения, скорректированная на сезонные колебания, также свидетельствует о замедлении роста. "На фоне возросшей склонности населения к сбережениям в мае месячный прирост был полностью обеспечен увеличением средств на срочных вкладах, ставки по которым оставались сравнительно привлекательными", - обратил внимание ЦБ. По его оценке, изменение объема сбережений населения в валюте было незначительным: за май валютный депозитный портфель населения вырос на 0,5% после 1,5% в апреле.
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банк россии, финансы, банки
Банк России, Банк России, Финансы, Банки
17:40 11.07.2025
 
ЦБ отметил прирост средств россиян на вкладах в банках

ЦБ: прирост рублевых средств населения на вкладах в банках в июне был выше майского

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк#Рублевые купюры разного достоинства
#Рублевые купюры разного достоинства - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Прирост рублевых средств населения на вкладах в банках в июне, по предварительным данным, был выше майского значения в 0,4%, сообщил Банк России в материале "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики".
"По предварительным данным, в июне прирост рублевых средств населения на вкладах был выше майского значения", - отмечает регулятор.
По данным ЦБ, приток рублевых средств населения в банки в мае замедлился - по итогам мая рост составил 0,4% после 2,7% в апреле. "Это обеспечено в том числе переносом на апрель социальных выплат за май, а также более высокими тратами населения в период майских праздников", - поясняется в материале.
Указывается, что динамика портфеля рублевых депозитов населения, скорректированная на сезонные колебания, также свидетельствует о замедлении роста.
"На фоне возросшей склонности населения к сбережениям в мае месячный прирост был полностью обеспечен увеличением средств на срочных вкладах, ставки по которым оставались сравнительно привлекательными", - обратил внимание ЦБ.
По его оценке, изменение объема сбережений населения в валюте было незначительным: за май валютный депозитный портфель населения вырос на 0,5% после 1,5% в апреле.
Доллары, ветер - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
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