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В России вырос спрос на услуги эвакуатора - 11.07.2025, ПРАЙМ
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В России вырос спрос на услуги эвакуатора
В России вырос спрос на услуги эвакуатора - 11.07.2025, ПРАЙМ
В России вырос спрос на услуги эвакуатора
Согласно данным Авито Услуг, в России увеличился спрос на выезд эвакуатора. В июне 2025 года этой услугой интересовались на 5% больше, чем в аналогичный период... | 11.07.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Согласно данным Авито Услуг, в России увеличился спрос на выезд эвакуатора. В июне 2025 года этой услугой интересовались на 5% больше, чем в аналогичный период прошлого года.Чаще всего россияне искали услуги эвакуатора, чтобы перевезти мототехнику: мотоциклы, квадроциклы и снегоходы. Интерес к этой услуге год к году вырос на 14%.Вторая строчка за легковыми автомобилями. Владельцы такого транспорта интересовались услугами эвакуатора на 12,5% активнее, чем годом ранее."Бронза" у автобусов и микроавтобусов, спрос на их эвакуацию вырос на 11% год к году. Следом идут грузовые автомобили — прирост составил 7%.Россияне также активно интересовались дополнительными услугами, связанными с эвакуацией транспорта. В июне спрос на выезд службы эвакуации в труднодоступные места увеличился на 16% год к году, а на помощь в составлении документов для страховой — на 15%. Также клиенты были готовы заказать фотоотчёт о погрузке и разгрузке их транспортного средства (на 15% чаще, чем годом ранее) и доплатить за эвакуацию машин бизнес-класса (на 10%).
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эксклюзив, авто
Эксклюзив, Авто
12:43 11.07.2025
 
В России вырос спрос на услуги эвакуатора

Авито Услуги: летом в России вырос спрос на услуги эвакуатора

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк%эвакуатор
%эвакуатор - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Согласно данным Авито Услуг, в России увеличился спрос на выезд эвакуатора. В июне 2025 года этой услугой интересовались на 5% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
Чаще всего россияне искали услуги эвакуатора, чтобы перевезти мототехнику: мотоциклы, квадроциклы и снегоходы. Интерес к этой услуге год к году вырос на 14%.
Вторая строчка за легковыми автомобилями. Владельцы такого транспорта интересовались услугами эвакуатора на 12,5% активнее, чем годом ранее.
"Бронза" у автобусов и микроавтобусов, спрос на их эвакуацию вырос на 11% год к году. Следом идут грузовые автомобили — прирост составил 7%.
Россияне также активно интересовались дополнительными услугами, связанными с эвакуацией транспорта. В июне спрос на выезд службы эвакуации в труднодоступные места увеличился на 16% год к году, а на помощь в составлении документов для страховой — на 15%. Также клиенты были готовы заказать фотоотчёт о погрузке и разгрузке их транспортного средства (на 15% чаще, чем годом ранее) и доплатить за эвакуацию машин бизнес-класса (на 10%).
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