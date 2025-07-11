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В России вырос спрос на услуги эвакуатора

В России вырос спрос на услуги эвакуатора - 11.07.2025, ПРАЙМ

В России вырос спрос на услуги эвакуатора

Согласно данным Авито Услуг, в России увеличился спрос на выезд эвакуатора. В июне 2025 года этой услугой интересовались на 5% больше, чем в аналогичный период... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T12:43+0300

2025-07-11T12:43+0300

2025-07-11T12:43+0300

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Согласно данным Авито Услуг, в России увеличился спрос на выезд эвакуатора. В июне 2025 года этой услугой интересовались на 5% больше, чем в аналогичный период прошлого года.Чаще всего россияне искали услуги эвакуатора, чтобы перевезти мототехнику: мотоциклы, квадроциклы и снегоходы. Интерес к этой услуге год к году вырос на 14%.Вторая строчка за легковыми автомобилями. Владельцы такого транспорта интересовались услугами эвакуатора на 12,5% активнее, чем годом ранее."Бронза" у автобусов и микроавтобусов, спрос на их эвакуацию вырос на 11% год к году. Следом идут грузовые автомобили — прирост составил 7%.Россияне также активно интересовались дополнительными услугами, связанными с эвакуацией транспорта. В июне спрос на выезд службы эвакуации в труднодоступные места увеличился на 16% год к году, а на помощь в составлении документов для страховой — на 15%. Также клиенты были готовы заказать фотоотчёт о погрузке и разгрузке их транспортного средства (на 15% чаще, чем годом ранее) и доплатить за эвакуацию машин бизнес-класса (на 10%).

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эксклюзив, авто