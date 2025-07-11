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"Что удивляет?". В Японии ответили на заявления премьера о Курилах - 11.07.2025, ПРАЙМ
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"Что удивляет?". В Японии ответили на заявления премьера о Курилах
"Что удивляет?". В Японии ответили на заявления премьера о Курилах - 11.07.2025, ПРАЙМ
"Что удивляет?". В Японии ответили на заявления премьера о Курилах
Пользователи Yahoo News Japan раскритиковали японского премьера Сигэру Исибуза его высказывания в префектуре Нагасаки, где он заявил о самой протяженной... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T17:00+0300
2025-07-11T17:00+0300
политика
япония
курильские острова
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Пользователи Yahoo News Japan раскритиковали японского премьера Сигэру Исибуза его высказывания в префектуре Нагасаки, где он заявил о самой протяженной береговой линии префектуры, если исключить Курильские острова."Что вас удивляет? &lt;...&gt; Никто всерьез не считает эти острова принадлежащими Японии. Никто не хочет вернуть их себе. &lt;...&gt; Давно пора отказаться от всех притязаний на Южные Курилы. Это бы заметно укрепило наши связи с Россией", — высказал мнение один из комментаторов.Другой пользователь подчеркнул, что человек на посту премьер-министра не должен допускать подобных оговорок. Он выразил недоумение по поводу высказываний Исибы, считая их неприемлемыми для лидера страны. Третий комментатор отметил, что, хотя Исиба не является совсем "кретином", ему стоит задуматься о будущем Японии. Он выразил разочарование, считая, что премьер не оправдывает свое место."Одно бредовое заявление за другим", — заключил еще один пользователь.Острова перешли под контроль СССР по итогам Второй мировой войны, и Россия считает свой суверенитет над ними неоспоримым.В качестве ответных мер на недружественные шаги Токио, Россия 21 марта 2022 года отказалась от переговоров с Японией по мирному договору, прекратила безвизовые поездки японских граждан на Южные Курильские острова и вышла из диалога о совместной хозяйственной деятельности на этой территории.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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япония, курильские острова, мид рф
Политика, ЯПОНИЯ, Курильские острова, МИД РФ
17:00 11.07.2025
 
"Что удивляет?". В Японии ответили на заявления премьера о Курилах

Пользователи Yahoo News Japan раскритиковали премьера Сигэру Исибу за слова о Курилах

© fotolia.com / Claudio DiviziaФлаг Японии
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© fotolia.com / Claudio Divizia
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Пользователи Yahoo News Japan раскритиковали японского премьера Сигэру Исибуза его высказывания в префектуре Нагасаки, где он заявил о самой протяженной береговой линии префектуры, если исключить Курильские острова.
"Что вас удивляет? <...> Никто всерьез не считает эти острова принадлежащими Японии. Никто не хочет вернуть их себе. <...> Давно пора отказаться от всех притязаний на Южные Курилы. Это бы заметно укрепило наши связи с Россией", — высказал мнение один из комментаторов.
Другой пользователь подчеркнул, что человек на посту премьер-министра не должен допускать подобных оговорок. Он выразил недоумение по поводу высказываний Исибы, считая их неприемлемыми для лидера страны.
Третий комментатор отметил, что, хотя Исиба не является совсем "кретином", ему стоит задуматься о будущем Японии. Он выразил разочарование, считая, что премьер не оправдывает свое место.
"Одно бредовое заявление за другим", — заключил еще один пользователь.
Острова перешли под контроль СССР по итогам Второй мировой войны, и Россия считает свой суверенитет над ними неоспоримым.
В качестве ответных мер на недружественные шаги Токио, Россия 21 марта 2022 года отказалась от переговоров с Японией по мирному договору, прекратила безвизовые поездки японских граждан на Южные Курильские острова и вышла из диалога о совместной хозяйственной деятельности на этой территории.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
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ПолитикаЯПОНИЯКурильские островаМИД РФ
 
 
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