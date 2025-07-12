https://1prime.ru/20250712/magate-859428856.html

В МАГАТЭ отреагировали на сообщение об ударе по администрации Энергодара

В МАГАТЭ отреагировали на сообщение об ударе по администрации Энергодара - 12.07.2025, ПРАЙМ

В МАГАТЭ отреагировали на сообщение об ударе по администрации Энергодара

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформировано об ударе беспилотника по зданию администрации города-спутника Запорожской АЭС Энергодара,... | 12.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-12T19:25+0300

2025-07-12T19:25+0300

2025-07-12T19:26+0300

спецоперация на украине

магатэ

запорожская аэс

энергодар

удар

атака дронов

https://cdnn.1prime.ru/img/84132/06/841320685_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_16676f9f166b7945343f59f3d8d803ac.jpg

МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформировано об ударе беспилотника по зданию администрации города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, обеспокоено участившимися инцидентами с атаками беспилотников, сообщается в пресс-релизе агентства. В ночь на пятницу дрон-камикадзе ВСУ ударил по зданию администрации города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, повреждения незначительные, пострадавших нет, сообщил мэр города Максим Пухов. "МАГАТЭ проинформировано о предполагаемой атаке беспилотника на администрацию Энергодара, в котором проживает большинство сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)", - заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Во время визита в Энергодар в субботу члены команды МАГАТЭ, базирующейся на ЗАЭС, были доставлены к администрации и смогли увидеть некоторые повреждения в верхней части здания, которые, как им сказали, были нанесены в результате удара беспилотника около часа ночи в пятницу, сообщило агентство. "Я глубоко обеспокоен участившимися случаями подобных инцидентов. В случае с Энергодаром они также усиливают психологический стресс для персонала станции, что также может повлиять на ядерную безопасность”, - отметил Гросси. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://1prime.ru/20250711/magate-859390622.html

энергодар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

магатэ, запорожская аэс, энергодар, удар, атака дронов