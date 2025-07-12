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У водителя, сбившего людей в Москве, есть неоплаченные штрафы

У водителя, сбившего людей в Москве, есть неоплаченные штрафы - 12.07.2025, ПРАЙМ

У водителя, сбившего людей в Москве, есть неоплаченные штрафы

У мужчины, который, предположительно, находился за рулем автомобиля, влетевшего в людей в Москве, есть неоплаченные штрафы, выяснило РИА Новости, ознакомившись... | 12.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-12T01:02+0300

2025-07-12T01:02+0300

2025-07-12T01:02+0300

общество

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. У мужчины, который, предположительно, находился за рулем автомобиля, влетевшего в людей в Москве, есть неоплаченные штрафы, выяснило РИА Новости, ознакомившись материалами ФССП РФ. Согласно материалам, молодой человек 2001 года рождения задолжал 2,1 тысячи рублей по штрафам ГИБДД, все три исполнительных производств возбуждены в конце июня этого года. Столичный департамент транспорта сообщал, что на Бережковской набережной, 1, легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов. Пострадали, предварительно, пять человек, включая двух детей, двое из пострадавших взрослых находятся в тяжелом состоянии. Прокуратура Москвы сообщала, что сбивший пешеходов водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и скрылся с места аварии. В столичном ГУМВД рассказали РИА Новости, что полиция нашла машину, водитель которой сбил людей на Бережковской набережной в Москве, находившиеся в авто задержаны.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , москва, рф, фссп