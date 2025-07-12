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У водителя, сбившего людей в Москве, есть неоплаченные штрафы - 12.07.2025, ПРАЙМ
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У водителя, сбившего людей в Москве, есть неоплаченные штрафы
У водителя, сбившего людей в Москве, есть неоплаченные штрафы - 12.07.2025, ПРАЙМ
У водителя, сбившего людей в Москве, есть неоплаченные штрафы
У мужчины, который, предположительно, находился за рулем автомобиля, влетевшего в людей в Москве, есть неоплаченные штрафы, выяснило РИА Новости, ознакомившись... | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T01:02+0300
2025-07-12T01:02+0300
общество
москва
рф
фссп
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. У мужчины, который, предположительно, находился за рулем автомобиля, влетевшего в людей в Москве, есть неоплаченные штрафы, выяснило РИА Новости, ознакомившись материалами ФССП РФ. Согласно материалам, молодой человек 2001 года рождения задолжал 2,1 тысячи рублей по штрафам ГИБДД, все три исполнительных производств возбуждены в конце июня этого года. Столичный департамент транспорта сообщал, что на Бережковской набережной, 1, легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов. Пострадали, предварительно, пять человек, включая двух детей, двое из пострадавших взрослых находятся в тяжелом состоянии. Прокуратура Москвы сообщала, что сбивший пешеходов водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и скрылся с места аварии. В столичном ГУМВД рассказали РИА Новости, что полиция нашла машину, водитель которой сбил людей на Бережковской набережной в Москве, находившиеся в авто задержаны.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
общество , москва, рф, фссп
Общество , МОСКВА, РФ, ФССП
01:02 12.07.2025
 
У водителя, сбившего людей в Москве, есть неоплаченные штрафы

ФССП: у водителя, сбившего людей в Москве, есть неоплаченные штрафы

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. У мужчины, который, предположительно, находился за рулем автомобиля, влетевшего в людей в Москве, есть неоплаченные штрафы, выяснило РИА Новости, ознакомившись материалами ФССП РФ.
Согласно материалам, молодой человек 2001 года рождения задолжал 2,1 тысячи рублей по штрафам ГИБДД, все три исполнительных производств возбуждены в конце июня этого года.
Столичный департамент транспорта сообщал, что на Бережковской набережной, 1, легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов. Пострадали, предварительно, пять человек, включая двух детей, двое из пострадавших взрослых находятся в тяжелом состоянии. Прокуратура Москвы сообщала, что сбивший пешеходов водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и скрылся с места аварии. В столичном ГУМВД рассказали РИА Новости, что полиция нашла машину, водитель которой сбил людей на Бережковской набережной в Москве, находившиеся в авто задержаны.
 
ОбществоМОСКВАРФФССП
 
 
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