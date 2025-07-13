https://1prime.ru/20250713/more-859432582.html
Россия будет пресекать попытки "пиратства" нефти в Балтийском море
Россия будет пресекать попытки "пиратства" нефти в Балтийском море - 13.07.2025, ПРАЙМ
Россия будет пресекать попытки "пиратства" нефти в Балтийском море
Россия будет защищать свои интересы в Балтийском море и пресекать попытки "пиратства" западных стран в отношении танкеров с российской нефтью, заявил в интервью | 13.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-13T08:22+0300
2025-07-13T08:22+0300
2025-07-13T08:22+0300
энергетика
балтийское море
дания
нефть
нефтяные танкеры
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83135/10/831351060_0:300:3108:2048_1920x0_80_0_0_e90eba5fde5c178e88a0dec3748e5197.jpg
МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Россия будет защищать свои интересы в Балтийском море и пресекать попытки "пиратства" западных стран в отношении танкеров с российской нефтью, заявил в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин. "Россия с опорой на международное право будет осуществлять защиту своих интересов в Балтийском море. Любые начинания по нанесению ущерба интересам России, в том числе экономическим, встречали и будут встречать решительный отпор. Попытки пиратства в открытом море в отношении танкеров с российской нефтью будут пресекаться", - сказал глава дипмиссии. Он напомнил, что свобода судоходства и беспрепятственный проход судов через Балтийские (Датские) проливы гарантированы действующими нормами международного права и соответствующими юридическими обязательствами Дании.
https://1prime.ru/20250713/zapad-859432230.html
балтийское море
дания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83135/10/831351060_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_e54f3761f4c2a2e1b5b2e88dc56312a4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
балтийское море, дания, нефть, нефтяные танкеры, россия
Энергетика, Балтийское море, ДАНИЯ, Нефть, нефтяные танкеры, РОССИЯ
Россия будет пресекать попытки "пиратства" нефти в Балтийском море
Посол Барбин: Россия будет защищать свои интересы в Балтийском море
МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Россия будет защищать свои интересы в Балтийском море и пресекать попытки "пиратства" западных стран в отношении танкеров с российской нефтью, заявил в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин.
"Россия с опорой на международное право будет осуществлять защиту своих интересов в Балтийском море. Любые начинания по нанесению ущерба интересам России, в том числе экономическим, встречали и будут встречать решительный отпор. Попытки пиратства в открытом море в отношении танкеров с российской нефтью будут пресекаться", - сказал глава дипмиссии.
Он напомнил, что свобода судоходства и беспрепятственный проход судов через Балтийские (Датские) проливы гарантированы действующими нормами международного права и соответствующими юридическими обязательствами Дании.
Посол РФ заявил о планах Запада сохранить контроль над морскими маршрутами