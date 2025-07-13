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Россия будет пресекать попытки "пиратства" нефти в Балтийском море - 13.07.2025, ПРАЙМ
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Россия будет пресекать попытки "пиратства" нефти в Балтийском море
Россия будет пресекать попытки "пиратства" нефти в Балтийском море - 13.07.2025, ПРАЙМ
Россия будет пресекать попытки "пиратства" нефти в Балтийском море
Россия будет защищать свои интересы в Балтийском море и пресекать попытки "пиратства" западных стран в отношении танкеров с российской нефтью, заявил в интервью | 13.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-13T08:22+0300
2025-07-13T08:22+0300
энергетика
балтийское море
дания
нефть
нефтяные танкеры
россия
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Россия будет защищать свои интересы в Балтийском море и пресекать попытки "пиратства" западных стран в отношении танкеров с российской нефтью, заявил в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин. "Россия с опорой на международное право будет осуществлять защиту своих интересов в Балтийском море. Любые начинания по нанесению ущерба интересам России, в том числе экономическим, встречали и будут встречать решительный отпор. Попытки пиратства в открытом море в отношении танкеров с российской нефтью будут пресекаться", - сказал глава дипмиссии. Он напомнил, что свобода судоходства и беспрепятственный проход судов через Балтийские (Датские) проливы гарантированы действующими нормами международного права и соответствующими юридическими обязательствами Дании.
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балтийское море, дания, нефть, нефтяные танкеры, россия
Энергетика, Балтийское море, ДАНИЯ, Нефть, нефтяные танкеры, РОССИЯ
08:22 13.07.2025
 
Россия будет пресекать попытки "пиратства" нефти в Балтийском море

Посол Барбин: Россия будет защищать свои интересы в Балтийском море

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкеры с нефтью в Краснодарском крае
Танкеры с нефтью в Краснодарском крае - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Россия будет защищать свои интересы в Балтийском море и пресекать попытки "пиратства" западных стран в отношении танкеров с российской нефтью, заявил в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин.
"Россия с опорой на международное право будет осуществлять защиту своих интересов в Балтийском море. Любые начинания по нанесению ущерба интересам России, в том числе экономическим, встречали и будут встречать решительный отпор. Попытки пиратства в открытом море в отношении танкеров с российской нефтью будут пресекаться", - сказал глава дипмиссии.
Он напомнил, что свобода судоходства и беспрепятственный проход судов через Балтийские (Датские) проливы гарантированы действующими нормами международного права и соответствующими юридическими обязательствами Дании.
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2025
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ЭнергетикаБалтийское мореДАНИЯНефтьнефтяные танкерыРОССИЯ
 
 
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