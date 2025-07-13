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Россия будет пресекать попытки "пиратства" нефти в Балтийском море

Россия будет пресекать попытки "пиратства" нефти в Балтийском море - 13.07.2025, ПРАЙМ

Россия будет пресекать попытки "пиратства" нефти в Балтийском море

Россия будет защищать свои интересы в Балтийском море и пресекать попытки "пиратства" западных стран в отношении танкеров с российской нефтью, заявил в интервью | 13.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-13T08:22+0300

2025-07-13T08:22+0300

2025-07-13T08:22+0300

энергетика

балтийское море

дания

нефть

нефтяные танкеры

россия

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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Россия будет защищать свои интересы в Балтийском море и пресекать попытки "пиратства" западных стран в отношении танкеров с российской нефтью, заявил в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин. "Россия с опорой на международное право будет осуществлять защиту своих интересов в Балтийском море. Любые начинания по нанесению ущерба интересам России, в том числе экономическим, встречали и будут встречать решительный отпор. Попытки пиратства в открытом море в отношении танкеров с российской нефтью будут пресекаться", - сказал глава дипмиссии. Он напомнил, что свобода судоходства и беспрепятственный проход судов через Балтийские (Датские) проливы гарантированы действующими нормами международного права и соответствующими юридическими обязательствами Дании.

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балтийское море

дания

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балтийское море, дания, нефть, нефтяные танкеры, россия