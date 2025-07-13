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"Нет доказательств". В США сделали внезапное заявление о ситуации на СВО

"Нет доказательств". В США сделали внезапное заявление о ситуации на СВО - 13.07.2025, ПРАЙМ

"Нет доказательств". В США сделали внезапное заявление о ситуации на СВО

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Украине и ее западным партнерам давно пора осознать невозможность принуждения России к чему-либо. | 13.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-13T09:15+0300

2025-07-13T09:15+0300

2025-07-13T10:00+0300

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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Украине и ее западным партнерам давно пора осознать невозможность принуждения России к чему-либо."Вы можете думать, что утопили Россию. Если вы считаете, что ее экономика рухнет, и это как-то заставит их остановиться, то этому нет никаких реальных доказательств", — сказал он в эфире своего YouTube-канала.Напротив, Дэвис отметил, что на данный момент все свидетельствует о том, что Москва достигнет поставленных целей, несмотря на любые попытки воспрепятствовать ей с помощью дипломатических, экономических или военных средств.Ранее генерал-майор Кристиан Фройдинг, возглавляющий специальный штаб по Украине в Министерстве обороны ФРГ и курирующий вопросы военной помощи Киеву, сообщил в эфире второго немецкого канала ZDF, что первые украинские дальнобойные ракеты, профинансированные Германией, поступят Киеву к концу июля. По его словам, после этого поставки продолжатся в количестве, достигающем "высокого трехзначного числа".Москва неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта, напрямую вовлекая в него страны НАТО. В Кремле также отмечали, что огромные поставки оружия Украине со стороны Запада не способствуют переговорам и будут иметь негативные последствия.

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украина, нато, запад, сша, россия, сво