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"Запад поддерживает разгром Украины". В Евросоюзе начали прозревать
"Запад поддерживает разгром Украины". В Евросоюзе начали прозревать - 13.07.2025, ПРАЙМ
"Запад поддерживает разгром Украины". В Евросоюзе начали прозревать
Вооруженные силы Украины могут быть полностью разгромлены к концу нынешнего года, и запад поддерживает их уничтожение. С таким парадоксальным мнением на своей... | 13.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-13T14:44+0300
2025-07-13T14:44+0300
2025-07-13T14:46+0300
спецоперация на украине
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мнение
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины могут быть полностью разгромлены к концу нынешнего года, и запад поддерживает их уничтожение. С таким парадоксальным мнением на своей странице в социальной сети X выступил профессор Университета Хельсинки Туомас Малинен.По его словам, западные страны совершенно сознательно поддерживают разгром Украины."При таких темпах (наступления ВС РФ - прим ред.) Украина, скорее всего, столкнется с полным уничтожением к концу года, - отметил Малинен. - Сатанисты, которые нами (западными странами - прим. ред.) руководят, не против, полагая, что это ослабит Россию".Ранее Малинен высказал мнение, что для установления прочного мира на Украине необходимо свергнуть Владимира Зеленского - и это, по убеждению профессора, является единственным действенным способом завершения украинского конфликта.
https://1prime.ru/20250712/tramp-859425578.html
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конфликт на украине, всу, уничтожение, запад, мнение
Спецоперация на Украине, Конфликт на Украине, ВСУ, Уничтожение, ЗАПАД, мнение
"Запад поддерживает разгром Украины". В Евросоюзе начали прозревать
Профессор Малинен: Запад поддерживает разгром Украины, чтобы ослабить Россию
МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ.
Вооруженные силы Украины могут быть полностью разгромлены к концу нынешнего года, и запад поддерживает их уничтожение. С таким парадоксальным мнением на своей странице в социальной сети X
выступил профессор Университета Хельсинки Туомас Малинен.
По его словам, западные страны совершенно сознательно поддерживают разгром Украины.
"При таких темпах (наступления ВС РФ - прим ред.) Украина, скорее всего, столкнется с полным уничтожением к концу года, - отметил Малинен. - Сатанисты, которые нами (западными странами - прим. ред.) руководят, не против, полагая, что это ослабит Россию".
Ранее Малинен высказал мнение, что для установления прочного мира на Украине необходимо свергнуть Владимира Зеленского - и это, по убеждению профессора, является единственным действенным способом завершения украинского конфликта.
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