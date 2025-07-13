https://1prime.ru/20250713/svo-859439092.html
"Все больше замирает". В США сделали заявление об СВО
"Все больше замирает". В США сделали заявление об СВО - 13.07.2025, ПРАЙМ
"Все больше замирает". В США сделали заявление об СВО
Украинский конфликт трансформировался в противоборство технологий БПЛА, важнейшая роль в котором отводится FPV-дронам, говорится в публикации влиятельной... | 13.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-13T21:05+0300
2025-07-13T21:05+0300
2025-07-13T21:08+0300
спецоперация на украине
конфликт на украине
fpv-дроны
мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/12/850231042_0:0:1875:1054_1920x0_80_0_0_8315884a0edbd8d7f24a9249825732dc.jpg
МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Украинский конфликт трансформировался в противоборство технологий БПЛА, важнейшая роль в котором отводится FPV-дронам, говорится в публикации влиятельной американской газеты The Wall Street Journal."В сражении за Украину линия фронта все больше замирает, - рассказывается в статье. - Причина заключается в стремительном развитии технологий беспилотников".В свою очередь информагентство Bloomberg ранее сообщало, что Российской Федераций крайне эффективно организовывать производство беспилотников, и это оказывает значительное влияние на положение в зоне СВО.В июне президент РФ Владимир Путин выступил с призывом организовать быстрое и качественное развитие войск БПЛА. При этом он отметил, что Российской Федерации известно, каким образом действует противник в области применения БПЛА, и Россия ни в чем в этой области не уступает.
https://1prime.ru/20250701/smi-859073222.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/12/850231042_0:0:1405:1054_1920x0_80_0_0_c729d4947671f7419aa962d363c04640.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конфликт на украине, fpv-дроны, мнение
Спецоперация на Украине, Конфликт на Украине, FPV-дроны, мнение
"Все больше замирает". В США сделали заявление об СВО
WSJ: линия фронта на Украине замирает из-за динамичного развития технологий БПЛА
МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ.
Украинский конфликт трансформировался в противоборство технологий БПЛА, важнейшая роль в котором отводится FPV-дронам, говорится в публикации влиятельной американской газеты The Wall Street Journal
.
"В сражении за Украину линия фронта все больше замирает, - рассказывается в статье. - Причина заключается в стремительном развитии технологий беспилотников".
В свою очередь информагентство Bloomberg ранее сообщало, что Российской Федераций крайне эффективно организовывать производство беспилотников, и это оказывает значительное влияние на положение в зоне СВО.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с призывом организовать быстрое и качественное развитие войск БПЛА. При этом он отметил, что Российской Федерации известно, каким образом действует противник в области применения БПЛА, и Россия ни в чем в этой области не уступает.
СМИ: ФРГ профинансирует производство БПЛА большой дальности для Украины