https://1prime.ru/20250713/svo-859439092.html

"Все больше замирает". В США сделали заявление об СВО

"Все больше замирает". В США сделали заявление об СВО - 13.07.2025, ПРАЙМ

"Все больше замирает". В США сделали заявление об СВО

Украинский конфликт трансформировался в противоборство технологий БПЛА, важнейшая роль в котором отводится FPV-дронам, говорится в публикации влиятельной... | 13.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-13T21:05+0300

2025-07-13T21:05+0300

2025-07-13T21:08+0300

спецоперация на украине

конфликт на украине

fpv-дроны

мнение

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МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Украинский конфликт трансформировался в противоборство технологий БПЛА, важнейшая роль в котором отводится FPV-дронам, говорится в публикации влиятельной американской газеты The Wall Street Journal."В сражении за Украину линия фронта все больше замирает, - рассказывается в статье. - Причина заключается в стремительном развитии технологий беспилотников".В свою очередь информагентство Bloomberg ранее сообщало, что Российской Федераций крайне эффективно организовывать производство беспилотников, и это оказывает значительное влияние на положение в зоне СВО.В июне президент РФ Владимир Путин выступил с призывом организовать быстрое и качественное развитие войск БПЛА. При этом он отметил, что Российской Федерации известно, каким образом действует противник в области применения БПЛА, и Россия ни в чем в этой области не уступает.

https://1prime.ru/20250701/smi-859073222.html

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конфликт на украине, fpv-дроны, мнение