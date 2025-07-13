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"Все больше замирает". В США сделали заявление об СВО - 13.07.2025, ПРАЙМ
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"Все больше замирает". В США сделали заявление об СВО
"Все больше замирает". В США сделали заявление об СВО - 13.07.2025, ПРАЙМ
"Все больше замирает". В США сделали заявление об СВО
Украинский конфликт трансформировался в противоборство технологий БПЛА, важнейшая роль в котором отводится FPV-дронам, говорится в публикации влиятельной... | 13.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-13T21:05+0300
2025-07-13T21:08+0300
спецоперация на украине
конфликт на украине
fpv-дроны
мнение
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МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Украинский конфликт трансформировался в противоборство технологий БПЛА, важнейшая роль в котором отводится FPV-дронам, говорится в публикации влиятельной американской газеты The Wall Street Journal."В сражении за Украину линия фронта все больше замирает, - рассказывается в статье. - Причина заключается в стремительном развитии технологий беспилотников".В свою очередь информагентство Bloomberg ранее сообщало, что Российской Федераций крайне эффективно организовывать производство беспилотников, и это оказывает значительное влияние на положение в зоне СВО.В июне президент РФ Владимир Путин выступил с призывом организовать быстрое и качественное развитие войск БПЛА. При этом он отметил, что Российской Федерации известно, каким образом действует противник в области применения БПЛА, и Россия ни в чем в этой области не уступает.
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конфликт на украине, fpv-дроны, мнение
Спецоперация на Украине, Конфликт на Украине, FPV-дроны, мнение
21:05 13.07.2025 (обновлено: 21:08 13.07.2025)
 
"Все больше замирает". В США сделали заявление об СВО

WSJ: линия фронта на Украине замирает из-за динамичного развития технологий БПЛА

© Фото : Минобороны РФУничтожение самоходной артиллерийской установки М109 "Паладин" в Херсонской области
Уничтожение самоходной артиллерийской установки М109 Паладин в Херсонской области - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2025
© Фото : Минобороны РФ
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МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Украинский конфликт трансформировался в противоборство технологий БПЛА, важнейшая роль в котором отводится FPV-дронам, говорится в публикации влиятельной американской газеты The Wall Street Journal.
"В сражении за Украину линия фронта все больше замирает, - рассказывается в статье. - Причина заключается в стремительном развитии технологий беспилотников".
В свою очередь информагентство Bloomberg ранее сообщало, что Российской Федераций крайне эффективно организовывать производство беспилотников, и это оказывает значительное влияние на положение в зоне СВО.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с призывом организовать быстрое и качественное развитие войск БПЛА. При этом он отметил, что Российской Федерации известно, каким образом действует противник в области применения БПЛА, и Россия ни в чем в этой области не уступает.
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
СМИ: ФРГ профинансирует производство БПЛА большой дальности для Украины
1 июля, 17:02
 
Спецоперация на УкраинеКонфликт на УкраинеFPV-дронымнение
 
 
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