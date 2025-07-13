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"Прикрытие". Генерал рассказал о тактике, которую ВСУ переняли у Израиля - 13.07.2025, ПРАЙМ
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"Прикрытие". Генерал рассказал о тактике, которую ВСУ переняли у Израиля
"Прикрытие". Генерал рассказал о тактике, которую ВСУ переняли у Израиля - 13.07.2025, ПРАЙМ
"Прикрытие". Генерал рассказал о тактике, которую ВСУ переняли у Израиля
Вооруженные силы Украины начали защищать территориальные центы комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов), используя тактику Израиля, - стали их прятать за... | 13.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-13T15:35+0300
2025-07-13T15:36+0300
спецоперация на украине
всу
тактика
тцк
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МОКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины начали защищать территориальные центы комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов), используя тактику Израиля, - стали их прятать за "живым щитом". Об этом в беседе с aif.ru рассказал Герой России, генерал-майор запаса Сергей Липовой.По его данным, в настоящий момент украинские войска прячут ТЦК от российских ударов как под землей, так и в жилых комплексах. "Это тактика прикрытия "живым щитом" местного населения, которую использует Израиль", - подчеркнул генерал.Он отметил, что здание ТЦК в Одессе, по которому два дня назад нанесли удар ВС РФ, могло быть местом пребывания натовских инструкторов. По его словам, к сегодняшнему дню уже стало обычной практикой, когда они находятся не только в каком-либо командном центре или непосредственно на передовой, но также их можно встретить и на полигоне, и в учебном центре. Ранее Липовой заявлял, что ТЦК - такая же военная цель, как полигон и учебный центр для подготовки личного состава ВСУ, поэтому по центрам комплектации будут наноситься удары.
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всу, тактика, тцк, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ВСУ, Тактика, ТЦК, экспертное мнение
15:35 13.07.2025 (обновлено: 15:36 13.07.2025)
 
"Прикрытие". Генерал рассказал о тактике, которую ВСУ переняли у Израиля

Генерал-майор Липовой: ВСУ начали защищать ТЦК, применяя тактику Израиля

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрохожие на мосту в Тель-Авиве
Прохожие на мосту в Тель-Авиве - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины начали защищать территориальные центы комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов), используя тактику Израиля, - стали их прятать за "живым щитом". Об этом в беседе с aif.ru рассказал Герой России, генерал-майор запаса Сергей Липовой.
По его данным, в настоящий момент украинские войска прячут ТЦК от российских ударов как под землей, так и в жилых комплексах.
"Это тактика прикрытия "живым щитом" местного населения, которую использует Израиль", - подчеркнул генерал.
Он отметил, что здание ТЦК в Одессе, по которому два дня назад нанесли удар ВС РФ, могло быть местом пребывания натовских инструкторов. По его словам, к сегодняшнему дню уже стало обычной практикой, когда они находятся не только в каком-либо командном центре или непосредственно на передовой, но также их можно встретить и на полигоне, и в учебном центре.
Ранее Липовой заявлял, что ТЦК - такая же военная цель, как полигон и учебный центр для подготовки личного состава ВСУ, поэтому по центрам комплектации будут наноситься удары.
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Спецоперация на УкраинеВСУТактикаТЦКэкспертное мнение
 
 
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