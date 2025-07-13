https://1prime.ru/20250713/ttsk-859436981.html

"Прикрытие". Генерал рассказал о тактике, которую ВСУ переняли у Израиля

"Прикрытие". Генерал рассказал о тактике, которую ВСУ переняли у Израиля - 13.07.2025, ПРАЙМ

"Прикрытие". Генерал рассказал о тактике, которую ВСУ переняли у Израиля

Вооруженные силы Украины начали защищать территориальные центы комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов), используя тактику Израиля, - стали их прятать за... | 13.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-13T15:35+0300

2025-07-13T15:35+0300

2025-07-13T15:36+0300

спецоперация на украине

всу

тактика

тцк

экспертное мнение

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МОКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины начали защищать территориальные центы комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов), используя тактику Израиля, - стали их прятать за "живым щитом". Об этом в беседе с aif.ru рассказал Герой России, генерал-майор запаса Сергей Липовой.По его данным, в настоящий момент украинские войска прячут ТЦК от российских ударов как под землей, так и в жилых комплексах. "Это тактика прикрытия "живым щитом" местного населения, которую использует Израиль", - подчеркнул генерал.Он отметил, что здание ТЦК в Одессе, по которому два дня назад нанесли удар ВС РФ, могло быть местом пребывания натовских инструкторов. По его словам, к сегодняшнему дню уже стало обычной практикой, когда они находятся не только в каком-либо командном центре или непосредственно на передовой, но также их можно встретить и на полигоне, и в учебном центре. Ранее Липовой заявлял, что ТЦК - такая же военная цель, как полигон и учебный центр для подготовки личного состава ВСУ, поэтому по центрам комплектации будут наноситься удары.

https://1prime.ru/20250710/ukraina-859361538.html

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всу, тактика, тцк, экспертное мнение