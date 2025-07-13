https://1prime.ru/20250713/ttsk-859436981.html
"Прикрытие". Генерал рассказал о тактике, которую ВСУ переняли у Израиля
"Прикрытие". Генерал рассказал о тактике, которую ВСУ переняли у Израиля - 13.07.2025, ПРАЙМ
"Прикрытие". Генерал рассказал о тактике, которую ВСУ переняли у Израиля
Вооруженные силы Украины начали защищать территориальные центы комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов), используя тактику Израиля, - стали их прятать за... | 13.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-13T15:35+0300
2025-07-13T15:35+0300
2025-07-13T15:36+0300
спецоперация на украине
всу
тактика
тцк
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/84201/52/842015227_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6559de39bcbee47d4650d44d6fd399fe.jpg
МОКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины начали защищать территориальные центы комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов), используя тактику Израиля, - стали их прятать за "живым щитом". Об этом в беседе с aif.ru рассказал Герой России, генерал-майор запаса Сергей Липовой.По его данным, в настоящий момент украинские войска прячут ТЦК от российских ударов как под землей, так и в жилых комплексах. "Это тактика прикрытия "живым щитом" местного населения, которую использует Израиль", - подчеркнул генерал.Он отметил, что здание ТЦК в Одессе, по которому два дня назад нанесли удар ВС РФ, могло быть местом пребывания натовских инструкторов. По его словам, к сегодняшнему дню уже стало обычной практикой, когда они находятся не только в каком-либо командном центре или непосредственно на передовой, но также их можно встретить и на полигоне, и в учебном центре. Ранее Липовой заявлял, что ТЦК - такая же военная цель, как полигон и учебный центр для подготовки личного состава ВСУ, поэтому по центрам комплектации будут наноситься удары.
https://1prime.ru/20250710/ukraina-859361538.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84201/52/842015227_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_29a33201a2ed58cd3283b434d398a387.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу, тактика, тцк, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ВСУ, Тактика, ТЦК, экспертное мнение
"Прикрытие". Генерал рассказал о тактике, которую ВСУ переняли у Израиля
Генерал-майор Липовой: ВСУ начали защищать ТЦК, применяя тактику Израиля
МОКВА, 13 июл - ПРАЙМ.
Вооруженные силы Украины начали защищать территориальные центы комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов), используя тактику Израиля, - стали их прятать за "живым щитом". Об этом в беседе с aif.ru
рассказал Герой России, генерал-майор запаса Сергей Липовой.
По его данным, в настоящий момент украинские войска прячут ТЦК от российских ударов как под землей, так и в жилых комплексах.
"Это тактика прикрытия "живым щитом" местного населения, которую использует Израиль", - подчеркнул генерал.
Он отметил, что здание ТЦК в Одессе, по которому два дня назад нанесли удар ВС РФ, могло быть местом пребывания натовских инструкторов. По его словам, к сегодняшнему дню уже стало обычной практикой, когда они находятся не только в каком-либо командном центре или непосредственно на передовой, но также их можно встретить и на полигоне, и в учебном центре.
Ранее Липовой заявлял, что ТЦК - такая же военная цель, как полигон и учебный центр для подготовки личного состава ВСУ, поэтому по центрам комплектации будут наноситься удары.
Украина предложила ЕС взять на себя 50% расходов на содержание ВСУ