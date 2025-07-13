https://1prime.ru/20250713/ukraina-859437411.html

"К могильщику": журналист рассказал, что ждет западных военных на Украине

"К могильщику": журналист рассказал, что ждет западных военных на Украине - 13.07.2025, ПРАЙМ

"К могильщику": журналист рассказал, что ждет западных военных на Украине

Журналист Чей Боуз заявил, что британских военных ждет полный разгром в случае отправки на Украину. | 13.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-13T16:48+0300

2025-07-13T16:48+0300

2025-07-13T16:51+0300

спецоперация на украине

великобритания

кир стармер

франция

эммануэль макрон

украина

всу

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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз заявил, что британских военных ждет полный разгром в случае отправки на Украину."Русские уничтожат британскую армию, и это при условии, что Стармеру удастся найти кого-нибудь достаточно глупого, чтобы подписаться на билет в один конец к могильщику", — написал Боуз в соцсети Х.Ранее, в четверг, президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил о планах по отправке на Украину около 50 тысяч солдат после прекращения огня.В свою очередь, Стармер заявил о работе штаба коалиции желающих в Париже, добавив, что на данный момент идет доработка командных структур объединения. Французский лидер говорил о планах отправки войск на Украину еще в марте. По словам Макрона, данные силы будут являться миротворческими и не станут полноценной заменой бойцов ВСУ. Целью миротворческих сил было объявлено "сдерживание российской агрессии". Как отметил Макрон, с инициативой по отправке добровольцев на Украину согласны не все члены коалиции, однако для реализации плана не требуется всеобщее согласие.

https://1prime.ru/20250713/ukraina-859434332.html

великобритания

франция

украина

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великобритания, кир стармер, франция, эммануэль макрон, украина, всу