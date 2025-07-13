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"К могильщику": журналист рассказал, что ждет западных военных на Украине - 13.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250713/ukraina-859437411.html
"К могильщику": журналист рассказал, что ждет западных военных на Украине
"К могильщику": журналист рассказал, что ждет западных военных на Украине - 13.07.2025, ПРАЙМ
"К могильщику": журналист рассказал, что ждет западных военных на Украине
Журналист Чей Боуз заявил, что британских военных ждет полный разгром в случае отправки на Украину. | 13.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-13T16:48+0300
2025-07-13T16:51+0300
спецоперация на украине
великобритания
кир стармер
франция
эммануэль макрон
украина
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз заявил, что британских военных ждет полный разгром в случае отправки на Украину."Русские уничтожат британскую армию, и это при условии, что Стармеру удастся найти кого-нибудь достаточно глупого, чтобы подписаться на билет в один конец к могильщику", — написал Боуз в соцсети Х.Ранее, в четверг, президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил о планах по отправке на Украину около 50 тысяч солдат после прекращения огня.В свою очередь, Стармер заявил о работе штаба коалиции желающих в Париже, добавив, что на данный момент идет доработка командных структур объединения. Французский лидер говорил о планах отправки войск на Украину еще в марте. По словам Макрона, данные силы будут являться миротворческими и не станут полноценной заменой бойцов ВСУ. Целью миротворческих сил было объявлено "сдерживание российской агрессии". Как отметил Макрон, с инициативой по отправке добровольцев на Украину согласны не все члены коалиции, однако для реализации плана не требуется всеобщее согласие.
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великобритания, кир стармер, франция, эммануэль макрон, украина, всу
Спецоперация на Украине, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Кир Стармер, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, УКРАИНА, ВСУ
16:48 13.07.2025 (обновлено: 16:51 13.07.2025)
 
"К могильщику": журналист рассказал, что ждет западных военных на Украине

Боуз: британские войска ждет полный разгром в случае отправки на Украину

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2025
© Фото : NATO
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз заявил, что британских военных ждет полный разгром в случае отправки на Украину.
"Русские уничтожат британскую армию, и это при условии, что Стармеру удастся найти кого-нибудь достаточно глупого, чтобы подписаться на билет в один конец к могильщику", — написал Боуз в соцсети Х.
Ранее, в четверг, президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил о планах по отправке на Украину около 50 тысяч солдат после прекращения огня.
В свою очередь, Стармер заявил о работе штаба коалиции желающих в Париже, добавив, что на данный момент идет доработка командных структур объединения.
Французский лидер говорил о планах отправки войск на Украину еще в марте. По словам Макрона, данные силы будут являться миротворческими и не станут полноценной заменой бойцов ВСУ. Целью миротворческих сил было объявлено "сдерживание российской агрессии". Как отметил Макрон, с инициативой по отправке добровольцев на Украину согласны не все члены коалиции, однако для реализации плана не требуется всеобщее согласие.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2025
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Спецоперация на УкраинеВЕЛИКОБРИТАНИЯКир СтармерФРАНЦИЯЭммануэль МакронУКРАИНАВСУ
 
 
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