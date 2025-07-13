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Посол РФ заявил о планах Запада сохранить контроль над морскими маршрутами - 13.07.2025, ПРАЙМ
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Посол РФ заявил о планах Запада сохранить контроль над морскими маршрутами
Посол РФ заявил о планах Запада сохранить контроль над морскими маршрутами - 13.07.2025, ПРАЙМ
Посол РФ заявил о планах Запада сохранить контроль над морскими маршрутами
Западные страны, в том числе Норвегия, стремятся сохранить контроль над глобальными морскими маршрутами, использовать административные и силовые рычаги в... | 13.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-13T08:05+0300
2025-07-13T08:05+0300
политика
норвегия
запад
ес
россия
море
морское судоходство
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МОСКВА, 13 июл – ПРАЙМ. Западные страны, в том числе Норвегия, стремятся сохранить контроль над глобальными морскими маршрутами, использовать административные и силовые рычаги в интересах своих перевозчиков, заявил РИА Новости посол РФ в Осло Николай Корчунов. Глава российской дипмиссии обратил внимание, что Норвегия инкорпорировала в своё национальное законодательство положения 17-го пакета санкций против морских судов, отнесённых Евросоюзом к так называемому "теневому флоту", якобы имеющего отношение к России. "Вместе с тем речь идёт главным образом о судах, которые принадлежат компаниям из стран Глобального Юга и ходят под их флагами. Анализ содержания этих ограничений, особенно в части, касающейся судоходства, указывает на стремление западных стран сохранить контроль над глобальными морскими маршрутами, использовать административные и силовые рычаги в интересах своих перевозчиков", - сказал Корчунов в беседе с агентством. По его словам, сложившаяся ситуация в этой области напоминает исторические практики, когда колониальные страны стремились контролировать морские маршруты, чтобы определять правила доступа к потокам товаров и ресурсов, извлекая из этого односторонние экономические выгоды "Сегодня, когда Запад теряет монополию на глобальные морские перевозки, в ход идут все инструменты, в том числе и противоречащие принципам честной конкуренции и свободной торговли", - отметил посол. Он подчеркнул, что контроль над морскими путями для присвоения прибыли от неэквивалентного обмена с Глобальным Югом – и в прошлом, и по сей день "остаётся одной из основ экономического могущества стран Старого Света". "В этой связи уместно напомнить о навигационных актах Британской империи (Navigation Acts - ред.), согласно которым перевозка товаров в колонии разрешалась исключительно судами метрополии. Неслучайно Великобритания продолжает так держаться за монополию страхования морских перевозок", - заключил Корчунов.
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норвегия, запад, ес, россия, море, морское судоходство
Политика, НОРВЕГИЯ, ЗАПАД, ЕС, РОССИЯ, Море, морское судоходство
08:05 13.07.2025
 
Посол РФ заявил о планах Запада сохранить контроль над морскими маршрутами

Посол Корчунов: Запад пытается сохранить контроль над морскими маршрутами

© fotolia.com / Henner DamkeФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2025
© fotolia.com / Henner Damke
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МОСКВА, 13 июл – ПРАЙМ. Западные страны, в том числе Норвегия, стремятся сохранить контроль над глобальными морскими маршрутами, использовать административные и силовые рычаги в интересах своих перевозчиков, заявил РИА Новости посол РФ в Осло Николай Корчунов.
Глава российской дипмиссии обратил внимание, что Норвегия инкорпорировала в своё национальное законодательство положения 17-го пакета санкций против морских судов, отнесённых Евросоюзом к так называемому "теневому флоту", якобы имеющего отношение к России.
"Вместе с тем речь идёт главным образом о судах, которые принадлежат компаниям из стран Глобального Юга и ходят под их флагами. Анализ содержания этих ограничений, особенно в части, касающейся судоходства, указывает на стремление западных стран сохранить контроль над глобальными морскими маршрутами, использовать административные и силовые рычаги в интересах своих перевозчиков", - сказал Корчунов в беседе с агентством.
По его словам, сложившаяся ситуация в этой области напоминает исторические практики, когда колониальные страны стремились контролировать морские маршруты, чтобы определять правила доступа к потокам товаров и ресурсов, извлекая из этого односторонние экономические выгоды
"Сегодня, когда Запад теряет монополию на глобальные морские перевозки, в ход идут все инструменты, в том числе и противоречащие принципам честной конкуренции и свободной торговли", - отметил посол.
Он подчеркнул, что контроль над морскими путями для присвоения прибыли от неэквивалентного обмена с Глобальным Югом – и в прошлом, и по сей день "остаётся одной из основ экономического могущества стран Старого Света".
"В этой связи уместно напомнить о навигационных актах Британской империи (Navigation Acts - ред.), согласно которым перевозка товаров в колонии разрешалась исключительно судами метрополии. Неслучайно Великобритания продолжает так держаться за монополию страхования морских перевозок", - заключил Корчунов.
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