https://1prime.ru/20250714/fas-859458471.html

ФАС оштрафовала Т-Банк

ФАС оштрафовала Т-Банк - 14.07.2025, ПРАЙМ

ФАС оштрафовала Т-Банк

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Т-Банк за распространение телерекламы о бесплатном снятии наличных с карты, которая могла вводить в... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T12:31+0300

2025-07-14T12:31+0300

2025-07-14T12:31+0300

общество

т-банк

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/18/852390798_0:14:2934:1664_1920x0_80_0_0_6f84cd432b254cd52c8df9c859663590.jpg

МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Т-Банк за распространение телерекламы о бесплатном снятии наличных с карты, которая могла вводить в заблуждение потребителей, сообщило ведомство. "ФАС оштрафовала Т-Банк за распространение ненадлежащей телерекламы. Реклама содержала привлекательную информацию о бесплатном снятии наличных с карты, однако иные условия финансовой услуги транслировались в сноске мелким шрифтом в течение короткого времени", - говорится в материале. Видеоролик мог вводить в заблуждение потребителей, указывает служба. ФАС в апреле возбудила против банка дело о нарушении рекламного законодательства, признала рекламу ненадлежащей, предписала прекратить ее распространение.

https://1prime.ru/20250711/brendy-859398153.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , т-банк