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ФАС оштрафовала Т-Банк
ФАС оштрафовала Т-Банк - 14.07.2025, ПРАЙМ
ФАС оштрафовала Т-Банк
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Т-Банк за распространение телерекламы о бесплатном снятии наличных с карты, которая могла вводить в... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T12:31+0300
2025-07-14T12:31+0300
2025-07-14T12:31+0300
общество
т-банк
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Т-Банк за распространение телерекламы о бесплатном снятии наличных с карты, которая могла вводить в заблуждение потребителей, сообщило ведомство. "ФАС оштрафовала Т-Банк за распространение ненадлежащей телерекламы. Реклама содержала привлекательную информацию о бесплатном снятии наличных с карты, однако иные условия финансовой услуги транслировались в сноске мелким шрифтом в течение короткого времени", - говорится в материале. Видеоролик мог вводить в заблуждение потребителей, указывает служба. ФАС в апреле возбудила против банка дело о нарушении рекламного законодательства, признала рекламу ненадлежащей, предписала прекратить ее распространение.
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общество , т-банк
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Т-Банк за распространение телерекламы о бесплатном снятии наличных с карты, которая могла вводить в заблуждение потребителей, сообщило ведомство.
"ФАС оштрафовала Т-Банк за распространение ненадлежащей телерекламы. Реклама содержала привлекательную информацию о бесплатном снятии наличных с карты, однако иные условия финансовой услуги транслировались в сноске мелким шрифтом в течение короткого времени", - говорится в материале.
Видеоролик мог вводить в заблуждение потребителей, указывает служба.
ФАС в апреле возбудила против банка дело о нарушении рекламного законодательства, признала рекламу ненадлежащей, предписала прекратить ее распространение.
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