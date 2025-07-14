Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Импорт автомобилей из Японии в Приморье вырос в 1,2 раза - 14.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250714/import-859443224.html
Импорт автомобилей из Японии в Приморье вырос в 1,2 раза
Импорт автомобилей из Японии в Приморье вырос в 1,2 раза - 14.07.2025, ПРАЙМ
Импорт автомобилей из Японии в Приморье вырос в 1,2 раза
Рост импорта автомобилей из Японии в Приморье с за первое полугодие составил 137 тысяч иномарок, что в 1,2 раза больше, чем в сравнении с аналогичным периодом... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T05:54+0300
2025-07-14T05:54+0300
общество
япония
приморье
китай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859443224.jpg?1752461688
ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - ПРАЙМ. Рост импорта автомобилей из Японии в Приморье с за первое полугодие составил 137 тысяч иномарок, что в 1,2 раза больше, чем в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Владивостокской таможни. "За 1 полугодие 2025 года Владивостокская таможня оформила свыше 137 тысяч автомобилей физических лиц для личного пользования. Рост по сравнению с полугодием прошлого года составляет в 1,2 раза (16%)", - сказал представитель ведомства. По его словам, 137 тысяч автомобилей пришли традиционно из Японии – это основной объем. Из Кореи ввезли чуть меньше, из Китая - единицы. Ранее пресс-секретарь Уссурийской таможни Ирина Кульчицкая сообщила РИА Новости о росте ввоза китайских авто. Импорт иномарок для физических лиц через пункты пропуска с КНР в Приморье с начала 2025 года вырос в 5,2 раза – до 17,1 тысячи автомобилей. По данным таможни, за 2024 год было оформлено 17 785 транспортных средств для личного пользования, что в шесть раз больше, чем в 2023 году.
япония
приморье
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , япония, приморье, китай
Общество , ЯПОНИЯ, Приморье, КИТАЙ
05:54 14.07.2025
 
Импорт автомобилей из Японии в Приморье вырос в 1,2 раза

Импорт автомобилей из Японии в Приморье за первое полугодие вырос в 1,2 раза

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - ПРАЙМ. Рост импорта автомобилей из Японии в Приморье с за первое полугодие составил 137 тысяч иномарок, что в 1,2 раза больше, чем в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Владивостокской таможни.
"За 1 полугодие 2025 года Владивостокская таможня оформила свыше 137 тысяч автомобилей физических лиц для личного пользования. Рост по сравнению с полугодием прошлого года составляет в 1,2 раза (16%)", - сказал представитель ведомства.
По его словам, 137 тысяч автомобилей пришли традиционно из Японии – это основной объем. Из Кореи ввезли чуть меньше, из Китая - единицы.
Ранее пресс-секретарь Уссурийской таможни Ирина Кульчицкая сообщила РИА Новости о росте ввоза китайских авто. Импорт иномарок для физических лиц через пункты пропуска с КНР в Приморье с начала 2025 года вырос в 5,2 раза – до 17,1 тысячи автомобилей. По данным таможни, за 2024 год было оформлено 17 785 транспортных средств для личного пользования, что в шесть раз больше, чем в 2023 году.
 
ОбществоЯПОНИЯПриморьеКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала