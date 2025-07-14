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Импорт автомобилей из Японии в Приморье вырос в 1,2 раза

Импорт автомобилей из Японии в Приморье вырос в 1,2 раза - 14.07.2025, ПРАЙМ

Импорт автомобилей из Японии в Приморье вырос в 1,2 раза

Рост импорта автомобилей из Японии в Приморье с за первое полугодие составил 137 тысяч иномарок, что в 1,2 раза больше, чем в сравнении с аналогичным периодом... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T05:54+0300

2025-07-14T05:54+0300

2025-07-14T05:54+0300

общество

япония

приморье

китай

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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - ПРАЙМ. Рост импорта автомобилей из Японии в Приморье с за первое полугодие составил 137 тысяч иномарок, что в 1,2 раза больше, чем в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Владивостокской таможни. "За 1 полугодие 2025 года Владивостокская таможня оформила свыше 137 тысяч автомобилей физических лиц для личного пользования. Рост по сравнению с полугодием прошлого года составляет в 1,2 раза (16%)", - сказал представитель ведомства. По его словам, 137 тысяч автомобилей пришли традиционно из Японии – это основной объем. Из Кореи ввезли чуть меньше, из Китая - единицы. Ранее пресс-секретарь Уссурийской таможни Ирина Кульчицкая сообщила РИА Новости о росте ввоза китайских авто. Импорт иномарок для физических лиц через пункты пропуска с КНР в Приморье с начала 2025 года вырос в 5,2 раза – до 17,1 тысячи автомобилей. По данным таможни, за 2024 год было оформлено 17 785 транспортных средств для личного пользования, что в шесть раз больше, чем в 2023 году.

япония

приморье

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , япония, приморье, китай