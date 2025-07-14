https://1prime.ru/20250714/import-859443224.html
Импорт автомобилей из Японии в Приморье вырос в 1,2 раза
Импорт автомобилей из Японии в Приморье вырос в 1,2 раза - 14.07.2025, ПРАЙМ
Импорт автомобилей из Японии в Приморье вырос в 1,2 раза
Рост импорта автомобилей из Японии в Приморье с за первое полугодие составил 137 тысяч иномарок, что в 1,2 раза больше, чем в сравнении с аналогичным периодом... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T05:54+0300
2025-07-14T05:54+0300
2025-07-14T05:54+0300
общество
япония
приморье
китай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859443224.jpg?1752461688
ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - ПРАЙМ. Рост импорта автомобилей из Японии в Приморье с за первое полугодие составил 137 тысяч иномарок, что в 1,2 раза больше, чем в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Владивостокской таможни.
"За 1 полугодие 2025 года Владивостокская таможня оформила свыше 137 тысяч автомобилей физических лиц для личного пользования. Рост по сравнению с полугодием прошлого года составляет в 1,2 раза (16%)", - сказал представитель ведомства.
По его словам, 137 тысяч автомобилей пришли традиционно из Японии – это основной объем. Из Кореи ввезли чуть меньше, из Китая - единицы.
Ранее пресс-секретарь Уссурийской таможни Ирина Кульчицкая сообщила РИА Новости о росте ввоза китайских авто. Импорт иномарок для физических лиц через пункты пропуска с КНР в Приморье с начала 2025 года вырос в 5,2 раза – до 17,1 тысячи автомобилей. По данным таможни, за 2024 год было оформлено 17 785 транспортных средств для личного пользования, что в шесть раз больше, чем в 2023 году.
япония
приморье
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , япония, приморье, китай
Общество , ЯПОНИЯ, Приморье, КИТАЙ
Импорт автомобилей из Японии в Приморье вырос в 1,2 раза
Импорт автомобилей из Японии в Приморье за первое полугодие вырос в 1,2 раза
ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - ПРАЙМ. Рост импорта автомобилей из Японии в Приморье с за первое полугодие составил 137 тысяч иномарок, что в 1,2 раза больше, чем в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Владивостокской таможни.
"За 1 полугодие 2025 года Владивостокская таможня оформила свыше 137 тысяч автомобилей физических лиц для личного пользования. Рост по сравнению с полугодием прошлого года составляет в 1,2 раза (16%)", - сказал представитель ведомства.
По его словам, 137 тысяч автомобилей пришли традиционно из Японии – это основной объем. Из Кореи ввезли чуть меньше, из Китая - единицы.
Ранее пресс-секретарь Уссурийской таможни Ирина Кульчицкая сообщила РИА Новости о росте ввоза китайских авто. Импорт иномарок для физических лиц через пункты пропуска с КНР в Приморье с начала 2025 года вырос в 5,2 раза – до 17,1 тысячи автомобилей. По данным таможни, за 2024 год было оформлено 17 785 транспортных средств для личного пользования, что в шесть раз больше, чем в 2023 году.