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КНР поставила рекорд по росту числа автомобилей на новых источниках энергии

КНР поставила рекорд по росту числа автомобилей на новых источниках энергии - 14.07.2025, ПРАЙМ

КНР поставила рекорд по росту числа автомобилей на новых источниках энергии

За первое полугодие 2025 года в Китае зарегистрировано 5,62 миллиона автомобилей на новых источниках энергии (NEV), это на 27,86% больше, чем за аналогичный... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T13:18+0300

2025-07-14T13:18+0300

2025-07-14T13:18+0300

общество

китай

авто

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. За первое полугодие 2025 года в Китае зарегистрировано 5,62 миллиона автомобилей на новых источниках энергии (NEV), это на 27,86% больше, чем за аналогичный период прошлого года, что является рекордным показателем, следует из данных, опубликованных транспортным управлением министерства общественной безопасности КНР в понедельник. "За первое полугодие число новых зарегистрированных автомобилей на новых источниках энергии составило 5,622 миллиона, что на 27,86% больше, чем за аналогичный период прошлого года, установлен рекордный показатель", - говорится в сообщении управления в китайской соцсети WeChat. Согласно статистике министерства, на конец июня 2025 года в стране зарегистрировано 36,89 миллиона автомобилей NEV (10,27% от всех автомобилей), из которых 25,54 миллиона или 69,23% - электромобили. Всего в Китае зарегистрировано 359 миллионов автомобилей и 515 миллионов водителей, уточняется в сообщении. Ранее Китайская ассоциация автопроизводителей сообщила, что за первое полугодие в КНР было произведено 6,968 миллиона автомобилей на новых источниках энергии, а продано – 6,937 миллиона, рост в годовом выражении составил 41,4% и 40,3% соответственно.

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китай

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общество , китай, авто