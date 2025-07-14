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КНР поставила рекорд по росту числа автомобилей на новых источниках энергии - 14.07.2025, ПРАЙМ
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КНР поставила рекорд по росту числа автомобилей на новых источниках энергии
КНР поставила рекорд по росту числа автомобилей на новых источниках энергии - 14.07.2025, ПРАЙМ
КНР поставила рекорд по росту числа автомобилей на новых источниках энергии
За первое полугодие 2025 года в Китае зарегистрировано 5,62 миллиона автомобилей на новых источниках энергии (NEV), это на 27,86% больше, чем за аналогичный... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T13:18+0300
2025-07-14T13:18+0300
общество
китай
авто
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. За первое полугодие 2025 года в Китае зарегистрировано 5,62 миллиона автомобилей на новых источниках энергии (NEV), это на 27,86% больше, чем за аналогичный период прошлого года, что является рекордным показателем, следует из данных, опубликованных транспортным управлением министерства общественной безопасности КНР в понедельник. "За первое полугодие число новых зарегистрированных автомобилей на новых источниках энергии составило 5,622 миллиона, что на 27,86% больше, чем за аналогичный период прошлого года, установлен рекордный показатель", - говорится в сообщении управления в китайской соцсети WeChat. Согласно статистике министерства, на конец июня 2025 года в стране зарегистрировано 36,89 миллиона автомобилей NEV (10,27% от всех автомобилей), из которых 25,54 миллиона или 69,23% - электромобили. Всего в Китае зарегистрировано 359 миллионов автомобилей и 515 миллионов водителей, уточняется в сообщении. Ранее Китайская ассоциация автопроизводителей сообщила, что за первое полугодие в КНР было произведено 6,968 миллиона автомобилей на новых источниках энергии, а продано – 6,937 миллиона, рост в годовом выражении составил 41,4% и 40,3% соответственно.
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общество , китай, авто
Общество , КИТАЙ, Авто
13:18 14.07.2025
 
КНР поставила рекорд по росту числа автомобилей на новых источниках энергии

Китай поставил рекорд по росту числа автомобилей на новых источниках энергии

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк!Район Пудун в Шанхае
!Район Пудун в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. За первое полугодие 2025 года в Китае зарегистрировано 5,62 миллиона автомобилей на новых источниках энергии (NEV), это на 27,86% больше, чем за аналогичный период прошлого года, что является рекордным показателем, следует из данных, опубликованных транспортным управлением министерства общественной безопасности КНР в понедельник.
"За первое полугодие число новых зарегистрированных автомобилей на новых источниках энергии составило 5,622 миллиона, что на 27,86% больше, чем за аналогичный период прошлого года, установлен рекордный показатель", - говорится в сообщении управления в китайской соцсети WeChat.
Согласно статистике министерства, на конец июня 2025 года в стране зарегистрировано 36,89 миллиона автомобилей NEV (10,27% от всех автомобилей), из которых 25,54 миллиона или 69,23% - электромобили.
Всего в Китае зарегистрировано 359 миллионов автомобилей и 515 миллионов водителей, уточняется в сообщении.
Ранее Китайская ассоциация автопроизводителей сообщила, что за первое полугодие в КНР было произведено 6,968 миллиона автомобилей на новых источниках энергии, а продано – 6,937 миллиона, рост в годовом выражении составил 41,4% и 40,3% соответственно.
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