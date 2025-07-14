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В АТОР оценили снижение взносов в фонд ответственности для туроператоров - 14.07.2025, ПРАЙМ
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В АТОР оценили снижение взносов в фонд ответственности для туроператоров
В АТОР оценили снижение взносов в фонд ответственности для туроператоров - 14.07.2025, ПРАЙМ
В АТОР оценили снижение взносов в фонд ответственности для туроператоров
Кабмин РФ уменьшил взносы в фонд ответственности для туроператоров выездного туризма и продлил срок уплаты до 15 января, высвобожденные средства будут более... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T12:11+0300
2025-07-14T12:11+0300
общество
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Кабмин РФ уменьшил взносы в фонд ответственности для туроператоров выездного туризма и продлил срок уплаты до 15 января, высвобожденные средства будут более эффективно работать на благо туристов, в том числе в период транспортных коллапсов, сообщила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Кабмин РФ ранее в понедельник утвердил меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма. Размер отчислений в фонд персональной ответственности для российских туроператоров в сфере выездного туризма в 2025 году снижен с 1% до 0,75% от общей цены турпродукта за 2024 год, а срок их уплаты продлен до 15 января 2026 года. "После первых коллапсов в аэропортах из-за массовых отмен и переносов авиарейсов АТОР выступила с инициативой снижения взносов в Фонд персональной ответственности для туроператоров, поскольку на них ложится большое бремя по минимизации ущерба тысячам туристам. А это сотни миллионов ущерба и дополнительных затрат, не считая негативного влияния на динамику продаж после таких сбоев. Высвобожденные средства будут более эффективно работать на благо туристов в подобных ситуациях, чем лежать замороженными на счетах фонда", - сказала Ломидзе, слова которой привели в сообщении пресс-службы АТОР. Она уточнила, что механизм отчислений в фонд персональной ответственности был задействован в 2020-2021 годы, в период пандемии, и, по ее словам, показал свою эффективность для российского туроператорского бизнеса.
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общество , рф, атор
Общество , РФ, АТОР
12:11 14.07.2025
 
В АТОР оценили снижение взносов в фонд ответственности для туроператоров

АТОР: льготы по фонду турответственности высвободят средства в периоды сбоев

© РИА Новости . Григорий Василенко | Перейти в медиабанкЗадержка рейсов авиакомпании "АэроСвит" на Украине
Задержка рейсов авиакомпании АэроСвит на Украине - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости . Григорий Василенко
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Кабмин РФ уменьшил взносы в фонд ответственности для туроператоров выездного туризма и продлил срок уплаты до 15 января, высвобожденные средства будут более эффективно работать на благо туристов, в том числе в период транспортных коллапсов, сообщила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Кабмин РФ ранее в понедельник утвердил меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма. Размер отчислений в фонд персональной ответственности для российских туроператоров в сфере выездного туризма в 2025 году снижен с 1% до 0,75% от общей цены турпродукта за 2024 год, а срок их уплаты продлен до 15 января 2026 года.
"После первых коллапсов в аэропортах из-за массовых отмен и переносов авиарейсов АТОР выступила с инициативой снижения взносов в Фонд персональной ответственности для туроператоров, поскольку на них ложится большое бремя по минимизации ущерба тысячам туристам. А это сотни миллионов ущерба и дополнительных затрат, не считая негативного влияния на динамику продаж после таких сбоев. Высвобожденные средства будут более эффективно работать на благо туристов в подобных ситуациях, чем лежать замороженными на счетах фонда", - сказала Ломидзе, слова которой привели в сообщении пресс-службы АТОР.
Она уточнила, что механизм отчислений в фонд персональной ответственности был задействован в 2020-2021 годы, в период пандемии, и, по ее словам, показал свою эффективность для российского туроператорского бизнеса.
Возобновление авиасообщения между Россией и Турцией - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
Кабмин утвердил меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма
10:02
 
ОбществоРФАТОР
 
 
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