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Россия намерена начать добычу молибдена на пяти месторождениях

Россия намерена начать добычу молибдена на пяти месторождениях - 14.07.2025, ПРАЙМ

Россия намерена начать добычу молибдена на пяти месторождениях

Россия планирует в ближайшие три года начать добычу молибдена на пяти месторождениях, расположенных в Хакасии, Тыве, Свердловской области, Кабардино-Балкарии и... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T13:14+0300

2025-07-14T13:14+0300

2025-07-14T13:14+0300

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чукотка

тыва

александр козлов

минприроды

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Россия планирует в ближайшие три года начать добычу молибдена на пяти месторождениях, расположенных в Хакасии, Тыве, Свердловской области, Кабардино-Балкарии и на Чукотке, сообщила пресс-служба Минприроды России. Всего в России открыто 35 молибденовых месторождений, причем около 80% запасов заключены в коренных месторождениях, где он является основным компонентом (в природе молибден не встречается в чистом виде, а входит в состав минералов), отмечается в сообщении. "Перспективными объектами для наращивания добычи являются четыре подготавливаемых к разработке месторождения: Агаскырское в Хакасии, Ак-Сугское в Тыве, Южно-Шамейское в Свердловской области, Тырныаузское в Кабардино-Балкарии, и одно месторождение, имеющее статус "разведываемое", - Песчанка на Чукотке. Добыча на этих месторождениях должна начаться в ближайшие три года", - информирует министерство. Пока добыча молибденовых руд ведется пока только на Сорском месторождении в Хакасии и Михеевском в Забайкальском крае. При этом ввод в эксплуатацию всего лишь двух месторождений из названных выше пяти - Песчанки и Ак-Сугского - уже позволит обеспечить внутренние потребности промышленности и сформировать устойчивый экспортный потенциал, указывает Минприроды. Согласно релизу, в России действуют 107 молибденовых лицензий, из которых 22 - на разведку и добычу этого полезного ископаемого, 16 - на геологическое изучение, разведку и добычу, 68 - на поиск и оценку запасов, одна - на региональное геологическое изучение за счет частных средств. Молибден входит в перечень стратегически важных видов минерального сырья России. Его отличают достаточная прочность и исключительная пластичность, благодаря чему этот металл широко применятся в авиации, автомобильной промышленности, медицине и сельском хозяйстве. Россия занимает шестое место в мировом рейтинге по запасами молибдена - 2,19 миллиона тонн. "В самом крупном в стране Бугдаинском месторождении сосредоточено более четверти запасов российского молибдена - почти 600 тысяч тонн. Оно находится в Забайкальском крае. В число лидеров входят месторождения Орекитканское в Бурятии, Песчанка на Чукотке, Коклановское в Курганской области и Агаскырское в Хакасии. Их общие запасы составляют более 800 тысяч тонн", - приводятся в сообщении слова главы Минприроды Александра Козлова.

https://1prime.ru/20241219/rosnedra-853711502.html

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общество , хакасия, чукотка, тыва, александр козлов, минприроды