https://1prime.ru/20250714/neft-859464380.html
Цены на нефть растут в понедельник днем на ряде факторов
Цены на нефть растут в понедельник днем на ряде факторов - 14.07.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть растут в понедельник днем на ряде факторов
Мировые цены на нефть в понедельник днем поднимаются примерно на 1,5% на фоне статистики из Китая и ожиданий по импортным пошлинам, следует из данных торгов. | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T15:03+0300
2025-07-14T15:03+0300
2025-07-14T15:03+0300
энергетика
рынок
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/55/841465548_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_646b105cb9d6ef8f06ce03d2fa8fdcf7.jpg
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем поднимаются примерно на 1,5% на фоне статистики из Китая и ожиданий по импортным пошлинам, следует из данных торгов. По состоянию на 14.47 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,45% - до 71,38 доллара за баррель (поднялась в ходе торгов выше 71 доллара впервые с 23 июня), августовских фьючерсов на WTI - на 1,58%, до 69,53 доллара. Инвесторы обратили внимание на сильную статистику из Китая, который является крупным импортером нефти и одной из крупнейших экономик мира. Так, Китай по итогам первого полугодия 2025 года нарастил импорт нефти в натуральном выражении на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Китайский импорт нефти был очень сильным, так что, похоже, спрос на баррели есть. Во-вторых, все ждут заявлений (президента США Дональда - ред.) Трампа по России", - цитирует агентство Блумберг мнение аналитика UBS AG в Цюрихе Джованни Стауново (Giovanni Staunovo). В конце прошлой недели Трамп заявил телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание. Также инвесторы обращают внимание на новости вокруг торговли. В выходные Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен затем заявила, что ЕС введет контрмеры в отношении США в случае провала переговоров по торговым отношениям. Состояние мировой экономики может повлиять на перспективы спроса на нефть, что отражается на котировках.
https://1prime.ru/20250714/opek-859447201.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/55/841465548_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_50538f961caee3b827a722367d21ea68.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, нефть
Цены на нефть растут в понедельник днем на ряде факторов
Нефть дорожает примерно на 1,5% на фоне статистики из Китая и ожиданий по пошлинам
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем поднимаются примерно на 1,5% на фоне статистики из Китая и ожиданий по импортным пошлинам, следует из данных торгов.
По состоянию на 14.47 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,45% - до 71,38 доллара за баррель (поднялась в ходе торгов выше 71 доллара впервые с 23 июня), августовских фьючерсов на WTI - на 1,58%, до 69,53 доллара.
Инвесторы обратили внимание на сильную статистику из Китая, который является крупным импортером нефти и одной из крупнейших экономик мира. Так, Китай по итогам первого полугодия 2025 года нарастил импорт нефти в натуральном выражении на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Китайский импорт нефти был очень сильным, так что, похоже, спрос на баррели есть. Во-вторых, все ждут заявлений (президента США Дональда - ред.) Трампа по России", - цитирует агентство Блумберг мнение аналитика UBS AG в Цюрихе Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).
В конце прошлой недели Трамп заявил телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание.
Также инвесторы обращают внимание на новости вокруг торговли. В выходные Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен затем заявила, что ЕС введет контрмеры в отношении США в случае провала переговоров по торговым отношениям.
Состояние мировой экономики может повлиять на перспективы спроса на нефть, что отражается на котировках.
В ОПЕК оценили возможность деполитизации рынка нефти