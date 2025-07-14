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Цены на нефть растут в понедельник днем на ряде факторов

Цены на нефть растут в понедельник днем на ряде факторов - 14.07.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть растут в понедельник днем на ряде факторов

Мировые цены на нефть в понедельник днем поднимаются примерно на 1,5% на фоне статистики из Китая и ожиданий по импортным пошлинам, следует из данных торгов. | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T15:03+0300

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энергетика

рынок

нефть

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем поднимаются примерно на 1,5% на фоне статистики из Китая и ожиданий по импортным пошлинам, следует из данных торгов. По состоянию на 14.47 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,45% - до 71,38 доллара за баррель (поднялась в ходе торгов выше 71 доллара впервые с 23 июня), августовских фьючерсов на WTI - на 1,58%, до 69,53 доллара. Инвесторы обратили внимание на сильную статистику из Китая, который является крупным импортером нефти и одной из крупнейших экономик мира. Так, Китай по итогам первого полугодия 2025 года нарастил импорт нефти в натуральном выражении на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Китайский импорт нефти был очень сильным, так что, похоже, спрос на баррели есть. Во-вторых, все ждут заявлений (президента США Дональда - ред.) Трампа по России", - цитирует агентство Блумберг мнение аналитика UBS AG в Цюрихе Джованни Стауново (Giovanni Staunovo). В конце прошлой недели Трамп заявил телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание. Также инвесторы обращают внимание на новости вокруг торговли. В выходные Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен затем заявила, что ЕС введет контрмеры в отношении США в случае провала переговоров по торговым отношениям. Состояние мировой экономики может повлиять на перспективы спроса на нефть, что отражается на котировках.

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рынок, нефть