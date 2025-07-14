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Мировые цены на нефть пошли вниз - 14.07.2025, ПРАЙМ
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Мировые цены на нефть пошли вниз
Мировые цены на нефть пошли вниз - 14.07.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть пошли вниз
Мировые цены на нефть в понедельник вечером перешли в снижению после роста днем, следует из данных торгов. | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T21:14+0300
2025-07-14T21:15+0300
экономика
нефть
цены
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером перешли в снижению после роста днем, следует из данных торгов. По состоянию на 20.40 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,45% - до 69,34 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 1,9%, до 67,15 доллара. Днем котировки нефти марки Brent и WTI поднимались примерно на 1,5%. В понедельник вечером инвесторы обратили внимание на сообщение агентства Рейтер со ссылкой на чиновника Белого дома, что президент США Дональд Трамп может ввести пошлины в отношении России в размере 100%, а также вторичные санкции против стран, покупающих российскую нефть, если сделка по ситуации на Украине не будет заключена в течение 50 дней. Ранее Трамп в понедельник заявил, что США введут "очень жесткие" пошлины, если договоренность по украинскому конфликту не будет достигнута в течение 50 дней, "тарифы на уровне примерно 100%, их можно назвать вторичными тарифами". Министр торговли США Говард Латник попытался объяснить разницу между вторичными санкциями и вторичными пошлинами, уточнив, что в арсенале Трампа "и то, и другое". Во вторник ожидается публикация доклада Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), из которого можно будет получить дополнительные сведения относительно текущего состояния рынка нефти. Ранее в пятницу Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста мировой добычи нефти по итогам текущего года на 300 тысяч баррелей в сутки - до 2,1 миллиона - и ожидает теперь, что добыча составит в среднем 105,1 миллиона баррелей в сутки, что следует из ее опубликованного ежемесячного доклада.
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нефть, цены, торги
Экономика, Нефть, цены, Торги
21:14 14.07.2025 (обновлено: 21:15 14.07.2025)
 
Мировые цены на нефть пошли вниз

Данные торгов: мировые цены на нефть начали снижаться

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером перешли в снижению после роста днем, следует из данных торгов.
По состоянию на 20.40 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,45% - до 69,34 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 1,9%, до 67,15 доллара.
Днем котировки нефти марки Brent и WTI поднимались примерно на 1,5%.
В понедельник вечером инвесторы обратили внимание на сообщение агентства Рейтер со ссылкой на чиновника Белого дома, что президент США Дональд Трамп может ввести пошлины в отношении России в размере 100%, а также вторичные санкции против стран, покупающих российскую нефть, если сделка по ситуации на Украине не будет заключена в течение 50 дней.
Ранее Трамп в понедельник заявил, что США введут "очень жесткие" пошлины, если договоренность по украинскому конфликту не будет достигнута в течение 50 дней, "тарифы на уровне примерно 100%, их можно назвать вторичными тарифами". Министр торговли США Говард Латник попытался объяснить разницу между вторичными санкциями и вторичными пошлинами, уточнив, что в арсенале Трампа "и то, и другое".
Во вторник ожидается публикация доклада Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), из которого можно будет получить дополнительные сведения относительно текущего состояния рынка нефти.
Ранее в пятницу Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста мировой добычи нефти по итогам текущего года на 300 тысяч баррелей в сутки - до 2,1 миллиона - и ожидает теперь, что добыча составит в среднем 105,1 миллиона баррелей в сутки, что следует из ее опубликованного ежемесячного доклада.
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