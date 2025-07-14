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Генсек ОПЕК планирует посетить РЭН по приглашению Путина
Генсек ОПЕК планирует посетить РЭН по приглашению Путина - 14.07.2025, ПРАЙМ
Генсек ОПЕК планирует посетить РЭН по приглашению Путина
Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что планирует в октябре посетить Российскую энергетическую неделю (РЭН), куда его пригласил президент РФ... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T09:03+0300
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ВЕНА, 14 июл - ПРАЙМ. Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что планирует в октябре посетить Российскую энергетическую неделю (РЭН), куда его пригласил президент РФ Владимир Путин. "Для меня было большой честью впервые встретиться с его превосходительством президентом Путиным в ходе визита в Санкт-Петербург. У нас состоялась очень содержательная беседа, и президент прекрасно осведомлен обо всех деталях сотрудничества и обо всех фундаментальных рыночных факторах, не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе", - сказал он журналистам в кулуарах семинара ОПЕК. Генсек отметил, что его очень впечатлило и он был рад услышать, что Путин осведомлен о деталях некоторых прогнозов организации. "Президент пригласил меня вернуться в Москву на Российскую энергетическую неделю. Я планирую это сделать, и наше сотрудничество действительно крепнет год от года", - заключил аль-Гайс. Путин встретился с генеральным секретарем ОПЕК после пленарного заседания Петербургского международного экономического форума 20 июня. РЭН пройдет с 15 по 17 октября в Москве при поддержке правительства РФ, Минэнерго и правительства Москвы. Организатор форума - фонд "Росконгресс". Международный семинар ОПЕК проходил 9-10 июля в Вене, Австрия. РИА Новости выступало официальным информационным партнером семинара.
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опек, россия, хайсам аль-гайс, владимир путин, нефть
Энергетика, ОПЕК, РОССИЯ, Хайсам аль-Гайс, Владимир Путин, Нефть
Генсек ОПЕК планирует посетить РЭН по приглашению Путина
Генсек ОПЕК намерен посетить РЭН в октябре, куда его пригласил Путин
ВЕНА, 14 июл - ПРАЙМ. Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что планирует в октябре посетить Российскую энергетическую неделю (РЭН), куда его пригласил президент РФ Владимир Путин.
"Для меня было большой честью впервые встретиться с его превосходительством президентом Путиным в ходе визита в Санкт-Петербург. У нас состоялась очень содержательная беседа, и президент прекрасно осведомлен обо всех деталях сотрудничества и обо всех фундаментальных рыночных факторах, не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе", - сказал он журналистам в кулуарах семинара ОПЕК.
Генсек отметил, что его очень впечатлило и он был рад услышать, что Путин осведомлен о деталях некоторых прогнозов организации.
"Президент пригласил меня вернуться в Москву на Российскую энергетическую неделю. Я планирую это сделать, и наше сотрудничество действительно крепнет год от года", - заключил аль-Гайс.
Путин встретился с генеральным секретарем ОПЕК после пленарного заседания Петербургского международного экономического форума 20 июня.
РЭН пройдет с 15 по 17 октября в Москве при поддержке правительства РФ, Минэнерго и правительства Москвы. Организатор форума - фонд "Росконгресс".
Международный семинар ОПЕК проходил 9-10 июля в Вене, Австрия. РИА Новости выступало официальным информационным партнером семинара.
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