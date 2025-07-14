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Цена на палладий поднялась выше 1300 долларов за тройскую унцию

Цена на палладий поднялась выше 1300 долларов за тройскую унцию - 14.07.2025, ПРАЙМ

Цена на палладий поднялась выше 1300 долларов за тройскую унцию

Стоимость фьючерса на палладий в понедельник растет почти на 3%, поднявшись выше 1300 долларов за тройскую унцию впервые с конца сентября 2023 года,... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T10:46+0300

2025-07-14T10:46+0300

2025-07-14T10:46+0300

экономика

палладий

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Стоимость фьючерса на палладий в понедельник растет почти на 3%, поднявшись выше 1300 долларов за тройскую унцию впервые с конца сентября 2023 года, свидетельствуют данные Чикагской товарной биржи (CME). По состоянию на 10.42 мск цена на сентябрьский фьючерс на палладий росла на 2,58% - до 1 315,25 доллара за тройскую унцию. Цена поднялась выше отметки в 1300 долларов впервые с 20 сентября 2023 года. Стоимость фьючерса растет третий месяц подряд, с начала июля рост составил уже почти 18% после увеличения на 13,4% в июне и на 4,1% в мае. Суммарно за этот период рост составил почти 45%.

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палладий