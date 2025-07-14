https://1prime.ru/20250714/palladiy-859451490.html
Цена на палладий поднялась выше 1300 долларов за тройскую унцию
Цена на палладий поднялась выше 1300 долларов за тройскую унцию - 14.07.2025, ПРАЙМ
Цена на палладий поднялась выше 1300 долларов за тройскую унцию
Стоимость фьючерса на палладий в понедельник растет почти на 3%, поднявшись выше 1300 долларов за тройскую унцию впервые с конца сентября 2023 года,... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T10:46+0300
2025-07-14T10:46+0300
2025-07-14T10:46+0300
экономика
палладий
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/81/842088198_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_8129de353dfe21f1729e669a08f018b9.jpg
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Стоимость фьючерса на палладий в понедельник растет почти на 3%, поднявшись выше 1300 долларов за тройскую унцию впервые с конца сентября 2023 года, свидетельствуют данные Чикагской товарной биржи (CME). По состоянию на 10.42 мск цена на сентябрьский фьючерс на палладий росла на 2,58% - до 1 315,25 доллара за тройскую унцию. Цена поднялась выше отметки в 1300 долларов впервые с 20 сентября 2023 года. Стоимость фьючерса растет третий месяц подряд, с начала июля рост составил уже почти 18% после увеличения на 13,4% в июне и на 4,1% в мае. Суммарно за этот период рост составил почти 45%.
https://1prime.ru/20250421/nornikel-856877451.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/81/842088198_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_2daf70c0f86c6f9bac3771f3b25a41cd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
палладий
Цена на палладий поднялась выше 1300 долларов за тройскую унцию
CME: цена на палладий поднялась выше 1300 долларов впервые с сентября 2023 года
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Стоимость фьючерса на палладий в понедельник растет почти на 3%, поднявшись выше 1300 долларов за тройскую унцию впервые с конца сентября 2023 года, свидетельствуют данные Чикагской товарной биржи (CME).
По состоянию на 10.42 мск цена на сентябрьский фьючерс на палладий росла на 2,58% - до 1 315,25 доллара за тройскую унцию. Цена поднялась выше отметки в 1300 долларов впервые с 20 сентября 2023 года.
Стоимость фьючерса растет третий месяц подряд, с начала июля рост составил уже почти 18% после увеличения на 13,4% в июне и на 4,1% в мае. Суммарно за этот период рост составил почти 45%.
"Норникель" сократил выпуск никеля и палладия