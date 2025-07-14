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Голикова назвала объем пособия по беременности для женщин на очном обучении

Голикова назвала объем пособия по беременности для женщин на очном обучении - 14.07.2025, ПРАЙМ

Голикова назвала объем пособия по беременности для женщин на очном обучении

Пособие по беременности и родам для молодых женщин на очном обучении будет составлять порядка 90 тысяч рублей с 1 сентября 2025 года, заявила вице-премьер РФ... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T14:39+0300

2025-07-14T14:39+0300

2025-07-14T14:39+0300

экономика

общество

татьяна голикова

пособия

пособие по беременности и родам

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Пособие по беременности и родам для молодых женщин на очном обучении будет составлять порядка 90 тысяч рублей с 1 сентября 2025 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В понедельник президент России Владимир Путин проводит совещание по социальным вопросам. "Мы приняли решение, и с 1 сентября 2025 года это будет реализовано, что молодым женщинам, которые обучаются по очной форме обучения, пособие по беременности и родам будет теперь платиться не от стипендии, размер которой не очень большой, 2-5 тысяч рублей, а он будет платиться в зависимости от прожиточного минимума, который установлен в регионе проживания. Таким образом, мы уходим от этих 2-5 тысяч, и теперь пособие по беременности и родам будет составлять где-то порядка 90 тысяч рублей", - сказала Голикова.

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общество , татьяна голикова, пособия, пособие по беременности и родам