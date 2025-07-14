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Голикова назвала объем пособия по беременности для женщин на очном обучении - 14.07.2025, ПРАЙМ
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Голикова назвала объем пособия по беременности для женщин на очном обучении
Голикова назвала объем пособия по беременности для женщин на очном обучении - 14.07.2025, ПРАЙМ
Голикова назвала объем пособия по беременности для женщин на очном обучении
Пособие по беременности и родам для молодых женщин на очном обучении будет составлять порядка 90 тысяч рублей с 1 сентября 2025 года, заявила вице-премьер РФ... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T14:39+0300
2025-07-14T14:39+0300
экономика
общество
татьяна голикова
пособия
пособие по беременности и родам
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Пособие по беременности и родам для молодых женщин на очном обучении будет составлять порядка 90 тысяч рублей с 1 сентября 2025 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В понедельник президент России Владимир Путин проводит совещание по социальным вопросам. "Мы приняли решение, и с 1 сентября 2025 года это будет реализовано, что молодым женщинам, которые обучаются по очной форме обучения, пособие по беременности и родам будет теперь платиться не от стипендии, размер которой не очень большой, 2-5 тысяч рублей, а он будет платиться в зависимости от прожиточного минимума, который установлен в регионе проживания. Таким образом, мы уходим от этих 2-5 тысяч, и теперь пособие по беременности и родам будет составлять где-то порядка 90 тысяч рублей", - сказала Голикова.
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общество , татьяна голикова, пособия, пособие по беременности и родам
Экономика, Общество , Татьяна Голикова, пособия, пособие по беременности и родам
14:39 14.07.2025
 
Голикова назвала объем пособия по беременности для женщин на очном обучении

Голикова: пособие по беременности для женщин на очном обучении составит около 90 тыс руб

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРоддом "Саввино" в Подмосковье
Роддом Саввино в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Пособие по беременности и родам для молодых женщин на очном обучении будет составлять порядка 90 тысяч рублей с 1 сентября 2025 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
В понедельник президент России Владимир Путин проводит совещание по социальным вопросам.
"Мы приняли решение, и с 1 сентября 2025 года это будет реализовано, что молодым женщинам, которые обучаются по очной форме обучения, пособие по беременности и родам будет теперь платиться не от стипендии, размер которой не очень большой, 2-5 тысяч рублей, а он будет платиться в зависимости от прожиточного минимума, который установлен в регионе проживания. Таким образом, мы уходим от этих 2-5 тысяч, и теперь пособие по беременности и родам будет составлять где-то порядка 90 тысяч рублей", - сказала Голикова.
Здание Госдумы - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
Госдума приняла закон об увеличении пособия по беременности для студенток
8 июля, 15:04
 
ЭкономикаОбществоТатьяна Голиковапособияпособие по беременности и родам
 
 
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