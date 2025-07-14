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Цены на апельсиновый сок выросли выше трех долларов за фунт
Цены на апельсиновый сок выросли выше трех долларов за фунт - 14.07.2025, ПРАЙМ
Цены на апельсиновый сок выросли выше трех долларов за фунт
Биржевые цены на апельсиновый сок в мире в понедельник растут, превышая 3 доллара за фунт замороженного концентрата впервые с 17 апреля на рисках перебоев его... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T16:47+0300
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Биржевые цены на апельсиновый сок в мире в понедельник растут, превышая 3 доллара за фунт замороженного концентрата впервые с 17 апреля на рисках перебоев его поставок из Бразилии в США после недавних заявлений относительно торговых пошлин, следует из данных ICE Futures и комментария аналитика. По состоянию на 16.32 мск цена сентябрьского фьючерса на замороженный концентрат апельсинового сока росла на 7,7%, до 3,13 доллара за фунт замороженного концентрата. Цены поднялись выше отметки в 3 доллара за фунт впервые с 17 апреля. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США с 1 августа вводят импортную пошлину на все товары из Бразилии в размере 50%. Позже президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предупредил, что в случае одностороннего повышения тарифов со стороны Соединенных Штатов его страна задействует положения закона об экономической взаимности, который подразумевает соразмерные встречные меры. Риск перебоев поставок апельсинового сока возникает в то время, когда США наиболее зависят от импорта из Бразилии на фоне сокращения производства во Флориде, считает рыночный аналитик Expana Крейг Эллиотт (Craig Elliott), мнение которого приводит агентство Блумберг.
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общество , бразилия, сша, дональд трамп, лула да силва
Экономика, Общество , БРАЗИЛИЯ, США, Дональд Трамп, Лула да Силва
Цены на апельсиновый сок выросли выше трех долларов за фунт
ICE Futures: цены на апельсиновый сок выросли до 3 долларов за фунт
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Биржевые цены на апельсиновый сок в мире в понедельник растут, превышая 3 доллара за фунт замороженного концентрата впервые с 17 апреля на рисках перебоев его поставок из Бразилии в США после недавних заявлений относительно торговых пошлин, следует из данных ICE Futures и комментария аналитика.
По состоянию на 16.32 мск цена сентябрьского фьючерса на замороженный концентрат апельсинового сока росла на 7,7%, до 3,13 доллара за фунт замороженного концентрата. Цены поднялись выше отметки в 3 доллара за фунт впервые с 17 апреля.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США с 1 августа вводят импортную пошлину на все товары из Бразилии в размере 50%.
Позже президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предупредил, что в случае одностороннего повышения тарифов со стороны Соединенных Штатов его страна задействует положения закона об экономической взаимности, который подразумевает соразмерные встречные меры.
Риск перебоев поставок апельсинового сока возникает в то время, когда США наиболее зависят от импорта из Бразилии на фоне сокращения производства во Флориде, считает рыночный аналитик Expana Крейг Эллиотт (Craig Elliott), мнение которого приводит агентство Блумберг.
Московская биржа начнет торги фьючерсами на апельсиновый сок