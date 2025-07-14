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Цены на апельсиновый сок выросли выше трех долларов за фунт - 14.07.2025, ПРАЙМ
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Цены на апельсиновый сок выросли выше трех долларов за фунт
Цены на апельсиновый сок выросли выше трех долларов за фунт - 14.07.2025, ПРАЙМ
Цены на апельсиновый сок выросли выше трех долларов за фунт
Биржевые цены на апельсиновый сок в мире в понедельник растут, превышая 3 доллара за фунт замороженного концентрата впервые с 17 апреля на рисках перебоев его... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T16:47+0300
2025-07-14T16:47+0300
экономика
общество
бразилия
сша
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Биржевые цены на апельсиновый сок в мире в понедельник растут, превышая 3 доллара за фунт замороженного концентрата впервые с 17 апреля на рисках перебоев его поставок из Бразилии в США после недавних заявлений относительно торговых пошлин, следует из данных ICE Futures и комментария аналитика. По состоянию на 16.32 мск цена сентябрьского фьючерса на замороженный концентрат апельсинового сока росла на 7,7%, до 3,13 доллара за фунт замороженного концентрата. Цены поднялись выше отметки в 3 доллара за фунт впервые с 17 апреля. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США с 1 августа вводят импортную пошлину на все товары из Бразилии в размере 50%. Позже президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предупредил, что в случае одностороннего повышения тарифов со стороны Соединенных Штатов его страна задействует положения закона об экономической взаимности, который подразумевает соразмерные встречные меры. Риск перебоев поставок апельсинового сока возникает в то время, когда США наиболее зависят от импорта из Бразилии на фоне сокращения производства во Флориде, считает рыночный аналитик Expana Крейг Эллиотт (Craig Elliott), мнение которого приводит агентство Блумберг.
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общество , бразилия, сша, дональд трамп, лула да силва
Экономика, Общество , БРАЗИЛИЯ, США, Дональд Трамп, Лула да Силва
16:47 14.07.2025
 
Цены на апельсиновый сок выросли выше трех долларов за фунт

ICE Futures: цены на апельсиновый сок выросли до 3 долларов за фунт

© maesejose*Апельсины
*Апельсины
© maesejose
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Биржевые цены на апельсиновый сок в мире в понедельник растут, превышая 3 доллара за фунт замороженного концентрата впервые с 17 апреля на рисках перебоев его поставок из Бразилии в США после недавних заявлений относительно торговых пошлин, следует из данных ICE Futures и комментария аналитика.
По состоянию на 16.32 мск цена сентябрьского фьючерса на замороженный концентрат апельсинового сока росла на 7,7%, до 3,13 доллара за фунт замороженного концентрата. Цены поднялись выше отметки в 3 доллара за фунт впервые с 17 апреля.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США с 1 августа вводят импортную пошлину на все товары из Бразилии в размере 50%.
Позже президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предупредил, что в случае одностороннего повышения тарифов со стороны Соединенных Штатов его страна задействует положения закона об экономической взаимности, который подразумевает соразмерные встречные меры.
Риск перебоев поставок апельсинового сока возникает в то время, когда США наиболее зависят от импорта из Бразилии на фоне сокращения производства во Флориде, считает рыночный аналитик Expana Крейг Эллиотт (Craig Elliott), мнение которого приводит агентство Блумберг.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
Московская биржа начнет торги фьючерсами на апельсиновый сок
5 июня, 10:42
 
ЭкономикаОбществоБРАЗИЛИЯСШАДональд ТрампЛула да Силва
 
 
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