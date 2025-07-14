https://1prime.ru/20250714/ssha-859473537.html

В CNN узнали, какие ракеты США могут продать НАТО для поставок Украине

В CNN узнали, какие ракеты США могут продать НАТО для поставок Украине - 14.07.2025, ПРАЙМ

В CNN узнали, какие ракеты США могут продать НАТО для поставок Украине

США могут продать странам-участницам НАТО для передачи Украине ракеты малой дальности, средней дальности класса "воздух-воздух", а также снаряды для гаубиц,... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T19:52+0300

2025-07-14T19:52+0300

2025-07-14T19:51+0300

вооружения

сша

оружие

нато

военная помощь украине

https://cdnn.1prime.ru/img/82858/38/828583847_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fa64b117455a84bac45225577122811d.jpg

МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. США могут продать странам-участницам НАТО для передачи Украине ракеты малой дальности, средней дальности класса "воздух-воздух", а также снаряды для гаубиц, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.Президент США Дональд Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будут платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите альянса в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он сказал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами."В дополнение к ракетным батареям Patriot... США также могут продать ракеты малой дальности, снаряды для гаубиц и ракеты средней дальности класса "воздух-воздух" странам-членам НАТО, которые затем могут быть переданы Украине", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на человека, знакомого с обсуждениями.Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://1prime.ru/20250714/poshliny-859473137.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, оружие, нато, военная помощь украине