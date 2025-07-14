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"Сбываются худшие опасения ВСУ". В США назвали истинную цель ВС России - 14.07.2025, ПРАЙМ
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"Сбываются худшие опасения ВСУ". В США назвали истинную цель ВС России
"Сбываются худшие опасения ВСУ". В США назвали истинную цель ВС России - 14.07.2025, ПРАЙМ
"Сбываются худшие опасения ВСУ". В США назвали истинную цель ВС России
Подразделения ВС РФ в Харьковской области приблизились к поселку Большой Бурлук, и если они возьмут его под контроль, начнут сбываться худшие опасения ВСУ -... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T15:09+0300
2025-07-14T15:10+0300
спецоперация на украине
конфликт на украине
вс рф
харьковская область
буферная зона
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Подразделения ВС РФ в Харьковской области приблизились к поселку Большой Бурлук, и если они возьмут его под контроль, начнут сбываться худшие опасения ВСУ - Россия создаст на Харьковщине буферную зону. Об этом рассказывается в публикации польского издания Onet.Согласно докладу американского Института изучения войны, ВС РФ продвигаются в Харьковской области, чтобы создать вдоль российско-украинской границы буферную зону.За последнюю декаду, по данным института, российская армия продвинулась на харьковском направлении примерно на пять километров от границы и в настоящий момент укрепилась в 16 километрах к северо-востоку от поселка Большой Бурлук."Российские войска, вероятно, попытаются расширить клин к северо-востоку от Большого Бурлука и захватить населенный пункт Хатнее (расположен на пути от Мелового до Большого Бурлука)", — говорится в докладе Институту изучения войны.Вместе с тем институтские эксперты утверждают, что ВС РФ, взяв под контроль Большой Бурлук, усложнят украинцам оборону у Волчанска и населенного пункта Двуречная, потому что у русских появится возможность наносить артиллерийские удары по линии фронта и тылу ВСУ в направлении обоих населенных пунктов.Прорыв украинской обороны на этой территории "открыл бы перед ВС РФ возможность создания запланированной буферной зоны как минимум на одном участке на севере Харьковской области, чтобы защитить Белгородскую область от украинских атак", — говорится в докладе Института изучения войны.
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конфликт на украине, вс рф, харьковская область, буферная зона
Спецоперация на Украине, Конфликт на Украине, ВС РФ, Харьковская область, буферная зона
15:09 14.07.2025 (обновлено: 15:10 14.07.2025)
 
"Сбываются худшие опасения ВСУ". В США назвали истинную цель ВС России

Onet: ВС России создают буферную зону в Харьковской области

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Подразделения ВС РФ в Харьковской области приблизились к поселку Большой Бурлук, и если они возьмут его под контроль, начнут сбываться худшие опасения ВСУ - Россия создаст на Харьковщине буферную зону. Об этом рассказывается в публикации польского издания Onet.
Согласно докладу американского Института изучения войны, ВС РФ продвигаются в Харьковской области, чтобы создать вдоль российско-украинской границы буферную зону.
За последнюю декаду, по данным института, российская армия продвинулась на харьковском направлении примерно на пять километров от границы и в настоящий момент укрепилась в 16 километрах к северо-востоку от поселка Большой Бурлук.
"Российские войска, вероятно, попытаются расширить клин к северо-востоку от Большого Бурлука и захватить населенный пункт Хатнее (расположен на пути от Мелового до Большого Бурлука)", — говорится в докладе Институту изучения войны.
Вместе с тем институтские эксперты утверждают, что ВС РФ, взяв под контроль Большой Бурлук, усложнят украинцам оборону у Волчанска и населенного пункта Двуречная, потому что у русских появится возможность наносить артиллерийские удары по линии фронта и тылу ВСУ в направлении обоих населенных пунктов.
Прорыв украинской обороны на этой территории "открыл бы перед ВС РФ возможность создания запланированной буферной зоны как минимум на одном участке на севере Харьковской области, чтобы защитить Белгородскую область от украинских атак", — говорится в докладе Института изучения войны.
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Спецоперация на УкраинеКонфликт на УкраинеВС РФХарьковская областьбуферная зона
 
 
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