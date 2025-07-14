https://1prime.ru/20250714/svo-859467700.html
"Так будет везде". Выяснилось, что ВСУ хотели сжечь село вместе с жителями
"Так будет везде". Выяснилось, что ВСУ хотели сжечь село вместе с жителями - 14.07.2025, ПРАЙМ
"Так будет везде". Выяснилось, что ВСУ хотели сжечь село вместе с жителями
Подразделения ВСУ после потери позиций были готовы сжечь поселок Карла Маркса в ДНР вместе с жителями из-за злости. Такое мнение в беседе с новостным изданием... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T16:06+0300
2025-07-14T16:06+0300
2025-07-14T16:07+0300
спецоперация на украине
конфликт на украине
всу
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Подразделения ВСУ после потери позиций были готовы сжечь поселок Карла Маркса в ДНР вместе с жителями из-за злости. Такое мнение в беседе с новостным изданием NEWS.ru высказал военный эксперт Василий Дандыкин.Комментируя ситуацию, он отметил: "На слабых отыгрываются. Там и насилие, и мародерство. И мы на курской земле это видели. А сейчас они считают, что это земли уже не их. И так будет везде, где мы будем проходить".По словам эксперта, украинские военные прекрасно понимают, что потерянные позиции они уже никогда не вернут, а раз так, то, на их взгляд, можно и применить гитлеровскую тактику - тактику выжженой земли.Вместе с тем Дандыкин вспомнил недавние события в Курской области, когда украинские части, отступая, продолжали наносить удары, чтобы уничтожить буквально все, что могло представлять хотя бы какую-то ценность."Это чисто нацистский подход частей ВСУ, который является преступным по отношению к мирному населению", - подытожил эксперт.
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конфликт на украине, всу, мирные жители
Спецоперация на Украине, Конфликт на Украине, ВСУ, мирные жители
"Так будет везде". Выяснилось, что ВСУ хотели сжечь село вместе с жителями
Дандыкин: ВСУ хотели уничтожить село Карла Маркса вместе с жителями из-за злости
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ.
Подразделения ВСУ после потери позиций были готовы сжечь поселок Карла Маркса в ДНР вместе с жителями из-за злости. Такое мнение в беседе с новостным изданием NEWS.ru
высказал военный эксперт Василий Дандыкин.
Комментируя ситуацию, он отметил: "На слабых отыгрываются. Там и насилие, и мародерство. И мы на курской земле это видели. А сейчас они считают, что это земли уже не их. И так будет везде, где мы будем проходить".
По словам эксперта, украинские военные прекрасно понимают, что потерянные позиции они уже никогда не вернут, а раз так, то, на их взгляд, можно и применить гитлеровскую тактику - тактику выжженой земли.
Вместе с тем Дандыкин вспомнил недавние события в Курской области, когда украинские части, отступая, продолжали наносить удары, чтобы уничтожить буквально все, что могло представлять хотя бы какую-то ценность.
"Это чисто нацистский подход частей ВСУ, который является преступным по отношению к мирному населению", - подытожил эксперт.
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