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Эксперты США оценили, как долго Трамп будет придерживаться курса Байдена

Эксперты США оценили, как долго Трамп будет придерживаться курса Байдена - 14.07.2025, ПРАЙМ

Эксперты США оценили, как долго Трамп будет придерживаться курса Байдена

Позиция президента США Дональда Трампа в вопросе поддержки Украины вооружениями не так устойчива, как его предшественника Джо Байдена, пишет газета New York... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T21:16+0300

2025-07-14T21:16+0300

2025-07-14T21:16+0300

политика

дональд трамп

джо байден

военная помощь украине

экспертное мнение

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Позиция президента США Дональда Трампа в вопросе поддержки Украины вооружениями не так устойчива, как его предшественника Джо Байдена, пишет газета New York Times. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что будущие поставки военной помощи Киеву будут включать батареи Patriot, а не только ракеты, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а США восполнят их арсеналы новыми комплексами. Как отмечает газета, Трамп поздно и крайне неохотно перешел на подход, направленный на конфронтацию с российским президентом Владимиром Путиным. "Если судить по последним месяцам, есть основания сомневаться, что Трамп будет придерживаться этого курса", - высказывает свое мнение газета. Издание предполагает, что теперь президент США действует из чувства личной обиды и, возможно, из-за того, что его отношения с российским лидером сложились иначе, чем он себе представлял. В публикации также говорится, что в качественном и количественном плане поддержки Украины со стороны США мало что существенно изменилось. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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дональд трамп, джо байден, военная помощь украине, экспертное мнение