https://1prime.ru/20250714/zapad-859445501.html

"Сильно ошибаются". Запад отказывается признавать очевидные факты о СВО

"Сильно ошибаются". Запад отказывается признавать очевидные факты о СВО - 14.07.2025, ПРАЙМ

"Сильно ошибаются". Запад отказывается признавать очевидные факты о СВО

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил на YouTube, что Запад продолжает слепо поддерживать Украину и даже прибегает к попыткам эскалации... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T08:23+0300

2025-07-14T08:23+0300

2025-07-14T08:56+0300

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил на YouTube, что Запад продолжает слепо поддерживать Украину и даже прибегает к попыткам эскалации конфликта. слепо игнорируя очевидные признаки неотвратимой победы России.По словам Дэвиса, в настоящее время Запад принимает все больше решений, которые не только не способствуют миру, но и могут привести к расширению конфликта за пределы Украины.Подполковник также добавил, что на сегодняшний день США, которые должны были выступать голосом разума, призывая к скорейшему завершению конфликта, вновь угрожают России санкциями и наращиванием поставок вооружения Украине. Он подчеркнул, что за три года конфликта никто на Западе так и не сделал никаких выводов."Если они думают, что смогут истощить ресурсы России или заставить ее выйти на переговоры, они сильно ошибаются. Нет никаких намеков на это. Наоборот, есть четкие сигналы о том, что ничто и ни при каких условиях не остановит Россию экономически, дипломатически, и в военном отношении", - заключил Дэвис.Ранее американский сенатор Линдси Грэм* в интервью телеканалу CBS сообщил о росте объема поставок вооружений Украине до рекордного уровня. По словам Грэма*, новая передача якобы может стать поворотным моментом в украинском конфликте.В пятницу президент США Дональд Трамп заявил NBC News о намерении сделать важное заявление по России в понедельник, однако детали заявления американский лидер раскрывать не стал.* Внесен в список террористов и экстремистов в России.

https://1prime.ru/20250713/svo-859432901.html

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запад, сша, украина, сво, россия