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Акунин с августа не платит по иноагентским штрафам

Акунин с августа не платит по иноагентским штрафам - 15.07.2025, ПРАЙМ

Акунин с августа не платит по иноагентским штрафам

Писатель Борис Акунин (настоящее имя - Григорий Чхартишвили, признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов, объявлен в... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T06:49+0300

2025-07-15T06:49+0300

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Писатель Борис Акунин (настоящее имя - Григорий Чхартишвили, признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов, объявлен в международный розыск и заочно арестован) с августа прошлого года не платит по иноагентским штрафам, его задолженность составляет 75 тысяч рублей, следует из судебных материалов и документов ФССП РФ с которыми ознакомилось РИА Новости. По данным судебных документов, Таганский суд Москвы в августе 2024 года назначил Акунину штраф за публикацию материалов без плашки иноангента в составе организации-иноагента "Настоящая Россия" (признана иноагентом в РФ). В декабре 2024 года суд ещё раз оштрафовал писателя за публикацию материалов в Telegram-канале без указания плашки иноагента. Эти штрафы, как следует из материалов ФССП РФ, Акунин так и не погасил. По материалам ФССП, на писателя возбуждено два исполнительных производства, общая сумма долга по штрафам составляет 75 тысяч рублей. В понедельник, 14 июля, военный суд заочно приговорил Акунина к 14 годам лишения свободы по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Минюст внес Акунина в реестр иноагентов за выступления против СВО, создание негативного образа России и ВС РФ, а также участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ. Кроме того, писатель внесен в перечень террористов и экстремистов, объявлен в международный розыск и заочно арестован.

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