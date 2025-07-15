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Комитет Совфеда поддержал закон об исполнении бюджета России за 2024 год
Комитет Совфеда поддержал закон об исполнении бюджета России за 2024 год - 15.07.2025, ПРАЙМ
Комитет Совфеда поддержал закон об исполнении бюджета России за 2024 год
Бюджетный комитет Совфеда на заседании во вторник поддержал закон об исполнении федерального бюджета РФ за 2024 год. | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T09:57+0300
2025-07-15T09:57+0300
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общество
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борис ковальчук
минфин
счетная палата
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МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Бюджетный комитет Совфеда на заседании во вторник поддержал закон об исполнении федерального бюджета РФ за 2024 год. Сенаторы рассмотрят документ 16 июля. Планируется, что с докладами выступят глава Минфина Антон Силуанов и председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук. Ранее Госдума приняла закон об исполнении федерального бюджета за прошлый год. Согласно документу, он реализован с дефицитом 3,472 триллиона рублей. По отношению к ВВП доходы увеличились до 18,2 процента, расходы — до 20, а дефицит бюджета снизился до 1,7 процента ВВП.
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общество , антон силуанов, борис ковальчук, минфин, счетная палата, госдума
Экономика, Общество , Антон Силуанов, Борис Ковальчук, Минфин, Счетная палата, Госдума
Комитет Совфеда поддержал закон об исполнении бюджета России за 2024 год
Бюджетный комитет Совфеда поддержал закон об исполнении бюджета за 2024 год
МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Бюджетный комитет Совфеда на заседании во вторник поддержал закон об исполнении федерального бюджета РФ за 2024 год.
Сенаторы рассмотрят документ 16 июля. Планируется, что с докладами выступят глава Минфина Антон Силуанов и председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук.
Ранее Госдума приняла закон об исполнении федерального бюджета за прошлый год. Согласно документу, он реализован с дефицитом 3,472 триллиона рублей.
По отношению к ВВП доходы увеличились до 18,2 процента, расходы — до 20, а дефицит бюджета снизился до 1,7 процента ВВП.
Комитет Госдумы подготовил проект о внедрении цифрового рубля в бюджет