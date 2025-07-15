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Комитет Совфеда поддержал закон об исполнении бюджета России за 2024 год

Комитет Совфеда поддержал закон об исполнении бюджета России за 2024 год - 15.07.2025, ПРАЙМ

Комитет Совфеда поддержал закон об исполнении бюджета России за 2024 год

Бюджетный комитет Совфеда на заседании во вторник поддержал закон об исполнении федерального бюджета РФ за 2024 год. | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T09:57+0300

2025-07-15T09:57+0300

2025-07-15T09:57+0300

экономика

общество

антон силуанов

борис ковальчук

минфин

счетная палата

госдума

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МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Бюджетный комитет Совфеда на заседании во вторник поддержал закон об исполнении федерального бюджета РФ за 2024 год. Сенаторы рассмотрят документ 16 июля. Планируется, что с докладами выступят глава Минфина Антон Силуанов и председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук. Ранее Госдума приняла закон об исполнении федерального бюджета за прошлый год. Согласно документу, он реализован с дефицитом 3,472 триллиона рублей. По отношению к ВВП доходы увеличились до 18,2 процента, расходы — до 20, а дефицит бюджета снизился до 1,7 процента ВВП.

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общество , антон силуанов, борис ковальчук, минфин, счетная палата, госдума