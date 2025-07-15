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Комитет Совфеда поддержал закон об исполнении бюджета России за 2024 год - 15.07.2025, ПРАЙМ
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Комитет Совфеда поддержал закон об исполнении бюджета России за 2024 год
Комитет Совфеда поддержал закон об исполнении бюджета России за 2024 год - 15.07.2025, ПРАЙМ
Комитет Совфеда поддержал закон об исполнении бюджета России за 2024 год
Бюджетный комитет Совфеда на заседании во вторник поддержал закон об исполнении федерального бюджета РФ за 2024 год. | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T09:57+0300
2025-07-15T09:57+0300
экономика
общество
антон силуанов
борис ковальчук
минфин
счетная палата
госдума
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МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Бюджетный комитет Совфеда на заседании во вторник поддержал закон об исполнении федерального бюджета РФ за 2024 год. Сенаторы рассмотрят документ 16 июля. Планируется, что с докладами выступят глава Минфина Антон Силуанов и председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук. Ранее Госдума приняла закон об исполнении федерального бюджета за прошлый год. Согласно документу, он реализован с дефицитом 3,472 триллиона рублей. По отношению к ВВП доходы увеличились до 18,2 процента, расходы — до 20, а дефицит бюджета снизился до 1,7 процента ВВП.
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общество , антон силуанов, борис ковальчук, минфин, счетная палата, госдума
Экономика, Общество , Антон Силуанов, Борис Ковальчук, Минфин, Счетная палата, Госдума
09:57 15.07.2025
 
Комитет Совфеда поддержал закон об исполнении бюджета России за 2024 год

Бюджетный комитет Совфеда поддержал закон об исполнении бюджета за 2024 год

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПервое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ
Первое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Бюджетный комитет Совфеда на заседании во вторник поддержал закон об исполнении федерального бюджета РФ за 2024 год.
Сенаторы рассмотрят документ 16 июля. Планируется, что с докладами выступят глава Минфина Антон Силуанов и председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук.
Ранее Госдума приняла закон об исполнении федерального бюджета за прошлый год. Согласно документу, он реализован с дефицитом 3,472 триллиона рублей.
По отношению к ВВП доходы увеличились до 18,2 процента, расходы — до 20, а дефицит бюджета снизился до 1,7 процента ВВП.
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
Комитет Госдумы подготовил проект о внедрении цифрового рубля в бюджет
Вчера, 16:00
 
ЭкономикаОбществоАнтон СилуановБорис КовальчукМинфинСчетная палатаГосдума
 
 
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