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В России будут штрафовать за поиск в интернете экстремистских материалов - 15.07.2025, ПРАЙМ
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В России будут штрафовать за поиск в интернете экстремистских материалов
В России будут штрафовать за поиск в интернете экстремистских материалов - 15.07.2025, ПРАЙМ
В России будут штрафовать за поиск в интернете экстремистских материалов
Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, которыми предлагается... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T23:34+0300
2025-07-15T23:35+0300
госдума
штрафы
интернет
материалы
экстремизм
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, которыми предлагается ввести штрафы до 5 тысяч рублей за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, следует из таблицы поправок ко второму чтению, рекомендуемых к принятию. "Умышленное осуществление поиска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, включенным в опубликованный федеральный список экстремистских материалов или указанным в пункте 3 статьи 1 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей", - сказано в документе, который доступен в думской электронной базе. Также одобрена поправка, согласно которой распространение рекламы средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, предлагается наказывать штрафом до 500 тысяч рублей.
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госдума, штрафы, интернет, материалы, экстремизм
Госдума, штрафы, интернет, материалы, экстремизм
23:34 15.07.2025 (обновлено: 23:35 15.07.2025)
 
В России будут штрафовать за поиск в интернете экстремистских материалов

В ГД одобрили штрафы до 5 тыс руб за поиск в интернете экстремистских материалов

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина перед монитором компьютера
Мужчина перед монитором компьютера - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, которыми предлагается ввести штрафы до 5 тысяч рублей за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, следует из таблицы поправок ко второму чтению, рекомендуемых к принятию.
"Умышленное осуществление поиска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, включенным в опубликованный федеральный список экстремистских материалов или указанным в пункте 3 статьи 1 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей", - сказано в документе, который доступен в думской электронной базе.
Также одобрена поправка, согласно которой распространение рекламы средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, предлагается наказывать штрафом до 500 тысяч рублей.
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