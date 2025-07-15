https://1prime.ru/20250715/elektromobil-859523001.html

Sitronics спрогнозировала рост сегмента зарядных станций для электромобилей

Sitronics спрогнозировала рост сегмента зарядных станций для электромобилей - 15.07.2025, ПРАЙМ

Sitronics спрогнозировала рост сегмента зарядных станций для электромобилей

Сегмент домашних зарядных станций для электромобилей в России будет активно развиваться в ближайшие пять лет в связи с прогнозируемым увеличением числа... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T16:24+0300

2025-07-15T16:24+0300

2025-07-15T16:24+0300

авто

электромобили

зарядка

технологии

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Сегмент домашних зарядных станций для электромобилей в России будет активно развиваться в ближайшие пять лет в связи с прогнозируемым увеличением числа электромобилей и гибридов более чем до миллиона единиц, сообщили РИА Новости в компании-операторе электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group). "К 2030 году в России прогнозируется появление на дорогах более миллиона единиц заряжаемого личного транспорта - как электромобилей, так и гибридов. Рост их количества повлечет экспоненциальный рост сегмента домашних зарядных станций", - рассказали в компании. По словам коммерческого директора Sitronics Electro Николая Самохина, результаты недавнего исследования международной консалтинговой компании показали, что более 80% владельцев электромобилей имеют доступ к личным зарядным станциям. В России же этот показатель составляет более 50%. "Наши опросы эти цифры косвенно подтверждают. Сейчас мы видим рост интереса и запросов со стороны застройщиков, которые по новым правилам 5% парковочного пространства в новых ЖК должны отводить под установку станций. Чаще всего это личные зарядные станции будущих жильцов", - сказал Самохин. По данным Sitronics, владение личной зарядной станцией делает эксплуатацию электромобиля дешевле на 30-40%, что также способствует увеличению продаж таких зарядок. Чаще всего для личного пользования выбирают медленные станции (AC) мощностью до 22 кВт. У Sitronics Electro этот сегмент представлен зарядкой "Естейшн Мини" (eStation Mini), которая выпускается с разъемами Type 1, Type 2 и GB/T AC, добавил топ-менеджер. В компании подсчитали для РИА Новости, что стоимость личной зарядной станции с необходимыми сертификатами безопасности начинается от 40-50 тысяч рублей. При этом расходы на электроэнергию зависят от тарифа в конкретном регионе и пробега электромобиля. "Для новых тарифов на электричество в Москве и пробега 800-1200 километров в месяц это будет порядка 860-1500 рублей в месяц", - уточнили там. В компании отметили, что основные расходы владельцев электромобилей, проживающих в ЖК, приходятся не на покупку ЭЗС или оплаты электричества, а на установку станции на подземном паркинге.

https://1prime.ru/20250503/elektromobil-857245929.html

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авто, электромобили, зарядка, технологии