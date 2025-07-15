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Sitronics спрогнозировала рост сегмента зарядных станций для электромобилей - 15.07.2025, ПРАЙМ
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Sitronics спрогнозировала рост сегмента зарядных станций для электромобилей
Sitronics спрогнозировала рост сегмента зарядных станций для электромобилей - 15.07.2025, ПРАЙМ
Sitronics спрогнозировала рост сегмента зарядных станций для электромобилей
Сегмент домашних зарядных станций для электромобилей в России будет активно развиваться в ближайшие пять лет в связи с прогнозируемым увеличением числа... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T16:24+0300
2025-07-15T16:24+0300
авто
электромобили
зарядка
технологии
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Сегмент домашних зарядных станций для электромобилей в России будет активно развиваться в ближайшие пять лет в связи с прогнозируемым увеличением числа электромобилей и гибридов более чем до миллиона единиц, сообщили РИА Новости в компании-операторе электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group). "К 2030 году в России прогнозируется появление на дорогах более миллиона единиц заряжаемого личного транспорта - как электромобилей, так и гибридов. Рост их количества повлечет экспоненциальный рост сегмента домашних зарядных станций", - рассказали в компании. По словам коммерческого директора Sitronics Electro Николая Самохина, результаты недавнего исследования международной консалтинговой компании показали, что более 80% владельцев электромобилей имеют доступ к личным зарядным станциям. В России же этот показатель составляет более 50%. "Наши опросы эти цифры косвенно подтверждают. Сейчас мы видим рост интереса и запросов со стороны застройщиков, которые по новым правилам 5% парковочного пространства в новых ЖК должны отводить под установку станций. Чаще всего это личные зарядные станции будущих жильцов", - сказал Самохин. По данным Sitronics, владение личной зарядной станцией делает эксплуатацию электромобиля дешевле на 30-40%, что также способствует увеличению продаж таких зарядок. Чаще всего для личного пользования выбирают медленные станции (AC) мощностью до 22 кВт. У Sitronics Electro этот сегмент представлен зарядкой "Естейшн Мини" (eStation Mini), которая выпускается с разъемами Type 1, Type 2 и GB/T AC, добавил топ-менеджер. В компании подсчитали для РИА Новости, что стоимость личной зарядной станции с необходимыми сертификатами безопасности начинается от 40-50 тысяч рублей. При этом расходы на электроэнергию зависят от тарифа в конкретном регионе и пробега электромобиля. "Для новых тарифов на электричество в Москве и пробега 800-1200 километров в месяц это будет порядка 860-1500 рублей в месяц", - уточнили там. В компании отметили, что основные расходы владельцев электромобилей, проживающих в ЖК, приходятся не на покупку ЭЗС или оплаты электричества, а на установку станции на подземном паркинге.
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авто, электромобили, зарядка, технологии
Авто, электромобили, зарядка, Технологии
16:24 15.07.2025
 
Sitronics спрогнозировала рост сегмента зарядных станций для электромобилей

Sitronics Electro: сегмент личных зарядных станций для электромобилей будет расти

© Unsplash/ChuttersnapЭлектромобиль, зарядка
Электромобиль, зарядка
© Unsplash/Chuttersnap
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Сегмент домашних зарядных станций для электромобилей в России будет активно развиваться в ближайшие пять лет в связи с прогнозируемым увеличением числа электромобилей и гибридов более чем до миллиона единиц, сообщили РИА Новости в компании-операторе электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group).
"К 2030 году в России прогнозируется появление на дорогах более миллиона единиц заряжаемого личного транспорта - как электромобилей, так и гибридов. Рост их количества повлечет экспоненциальный рост сегмента домашних зарядных станций", - рассказали в компании.
По словам коммерческого директора Sitronics Electro Николая Самохина, результаты недавнего исследования международной консалтинговой компании показали, что более 80% владельцев электромобилей имеют доступ к личным зарядным станциям. В России же этот показатель составляет более 50%.
"Наши опросы эти цифры косвенно подтверждают. Сейчас мы видим рост интереса и запросов со стороны застройщиков, которые по новым правилам 5% парковочного пространства в новых ЖК должны отводить под установку станций. Чаще всего это личные зарядные станции будущих жильцов", - сказал Самохин.
По данным Sitronics, владение личной зарядной станцией делает эксплуатацию электромобиля дешевле на 30-40%, что также способствует увеличению продаж таких зарядок.
Чаще всего для личного пользования выбирают медленные станции (AC) мощностью до 22 кВт. У Sitronics Electro этот сегмент представлен зарядкой "Естейшн Мини" (eStation Mini), которая выпускается с разъемами Type 1, Type 2 и GB/T AC, добавил топ-менеджер.
В компании подсчитали для РИА Новости, что стоимость личной зарядной станции с необходимыми сертификатами безопасности начинается от 40-50 тысяч рублей. При этом расходы на электроэнергию зависят от тарифа в конкретном регионе и пробега электромобиля.
"Для новых тарифов на электричество в Москве и пробега 800-1200 километров в месяц это будет порядка 860-1500 рублей в месяц", - уточнили там.
В компании отметили, что основные расходы владельцев электромобилей, проживающих в ЖК, приходятся не на покупку ЭЗС или оплаты электричества, а на установку станции на подземном паркинге.
Электромобиль, зарядка
Названы регионы РФ с наиболее подходящей инфраструктурой для электромобилей
3 мая, 17:08
 
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